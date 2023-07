Gmail per Android, comparsa una grandiosa novità nelle ultime ore: utenti felicissimi

Novità in vista per tutti gli utenti di smartphone Android (pieghevoli compresi) che utilizzano Gmail. Feedback super positivi.

Un nuovo aggiornamento rende felicissimi tutti quegli utenti che preferiscono utilizzare dispositivi marchiati dal Robottino Verde, con quel sistema operativo numero uno al mondo (Android), nonostante sia infestato da qualche virus di troppo.

Un aggiornamento che conferma il trend del colosso di Mountain View, impegnato nella sua continua spinta per un migliore supporto per schermi di grandi dimensioni, in tal senso Gmail per Android sta aggiungendo un’altra modifica davvero interessante.

È stato il sempre credibile 9to5google.com a notare un piacevole cambiamento nell’applicazione riguardante la posta elettronica fornita da Google, supportata da pubblicità, dove è possibile accedervi via web o tramite applicazioni che usano i protocolli POP3, IMAP o le API Google.

Come cambia la barra laterale

L’app di Gmail per Android si è arricchita di un nuovo binario laterale, trovato nella sidebar, la barra laterale di controllo grafico che visualizza varie forme di informazioni sul lato destro o sinistro della finestra di un’applicazione o del desktop del sistema operativo, tanto per intenderci. Sembra che Gmail stia implementando un nuovo aggiornamento dell’interfaccia utente sugli smartphone pieghevoli, aggiungendo un utile binario di navigazione all’app.

Una nuova barra laterale nell’app, dunque, posiziona il pulsante “componi” per redigere una nuova e-mail lungo il lato dell’interfaccia utente anziché in un pulsante di azione mobile, dove tradizionalmente è sempre stata. Anche la barra in basso è stata spostata di lato, con scorciatoie per Posta in arrivo, chat e Meet, tutte lì. Si parlava sin dai tempi del Google I/O di questa modifica (a inizio maggio), a quanto pare Google ha deciso di dare continuità allo sviluppo, lanciando questo nuovo concept su Gmail.

È interessante notare che questa modifica, attualmente, sembra essere disponibile solo sui pieghevoli. “Abbiamo osservato la nuova interfaccia utente su un Google Pixel Fold (versione dell’app 2023.06.11.542368486) – dicono da 9to5google.com – ma Gmail su un Pixel Tablet non mostra lo stesso”. Da capire perché la modifica non compaia ancora sul Galaxy Z Fold 4, probabilmente perché le proporzioni di Samsung non attivano l’interfaccia del tablet fino a quando non viene ruotato.

Il binario di navigazione che Gmail sta utilizzando per i pieghevoli è diventato comune in tutti gli altri design dei tablet di Google. Il Play Store, Google Home, Foto e altri hanno in gran parte spostato quella che sarebbe stata una barra in basso di lato per sfruttare lo spazio orizzontale aggiuntivo. Con Gmail, tuttavia, è tanto più appropriato, dato che la versione desktop utilizza anche un’interfaccia della barra laterale.