Ford scuote il mercato delle elettriche: torna il modello più iconico della casa americana

Ford torna sulla cresta dell’onda e lo fa scuotendo il mercato delle macchine elettriche. Il modello amato da tutti è pronto a tornare.

Tra i marchi di automobili più iconici di sempre troviamo sicuramente la Ford. In queste ore la casa statunitense è pronta a tornare riproponendo uno dei modelli più amati di sempre, ma in versione elettrica allineandosi quindi alla svolta green del settore dell’automotive. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli dell’annuncio della casa americana.

La Ford è uno dei più grandi marchi automobilistici al mondo, nonché uno degli storici (nato nel 1903 ndr) che ha avuto un impatto a dir poco significativo per quella che è stata l’evoluzione dell’industria automobilistica. Tutti sapranno che all’interno della sua fabbrica venne inventata la catena di montaggio, arrivando per la prima volta nella storia a produrre automobili su larga scala raggiungendo un’efficienza mai vista prima. Grazie al marchio statunitense anche il ceto medio è riuscito ad accedere a questo veicolo.

Nel corso degli anni il concetto di innovazione è rimasto nella filosofia della Ford che da sempre è attiva con nuove tecnologie. Infatti il marchio è sempre stato al passo con i tempi introducendo le ultime novità nei suoi modelli, utilizzando materiali leggeri, sicuri e adesso anche in grado di connettersi con i dispositivi mobili. L’ultimo passo di Ford adesso è quello di compiere la svolta green e per questo motivo ha deciso di presentare la versione elettrica della Ford Fiesta. Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli del nuovo modello.

Ford entra nel mercato delle elettriche: presentata la nuova Fiesta

La Ford è pronta a stupire il mercato automobilistico con la nuova Fiesta in versione elettrica. Al momento sono tanti i “se” e i “ma”, però sembra proprio che il marchio automobilistico statunitense sia pronto a seguire la svolta green, sviluppando il nuovo modello in collaborazione con la Volkswagen. La casa di Detroit quindi vuole allargare la sua offerta elettrica proponendo un’utilitaria che si aggiunga ai modelli di fascia alta come la Mustang Mach-e e l’Explorer.

Eppure realizzare una macchina elettrica di piccole dimensioni non è affatto semplice visto che al suo interno deve contenere una batteria grossa, pesante e soprattutto costosa. L’obiettivo del marchio è quello di lavorare sulle spese di autonomia ma soprattutto su un veicolo che riesca ad avere un peso ridotto. Sembra quindi che il mercato automobilistico sia pronto a proporre utilitarie elettriche che siano più economiche rispetto ai modelli in circolazione. Negli anni scorsi abbiamo visto il successo di auto come la Yaris, la Sandero, la 500 che hanno riscosso un grande successo proprio per il loro prezzo.

Le versioni elettriche di questi modelli dovranno mantenere le loro qualità senza fare troppe rinunce. Inoltre sta alle case produttrici trovare il giusto equilibrio. Per questo motivo Ford ha deciso di sospendere la produzione delle Fiesta termica e in questo tempo ragionerà se proporre questo modello in versione elettrica. Solamente i prossimi mesi ci riveleranno se la casa statunitense arricchirà il suo parco di auto green.