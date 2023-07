Cupra lancia una city car di lusso, sembra un bolide: solo il prezzo è mini

Il concept di Cupra diventa realtà: la vettura elettrica per la città del domani è una city car di lusso, un bolide dal prezzo mini che sfida le convenzioni.

Elon Musk ci aveva visto lungo, in tempi non sospetti. Ciò che prima era un privilegio di pochi, adesso è un po’ necessità un po’ moda per molti. Il mondo elettrico sta dominando la scena del segmento di mercato delle auto. Un mondo elettrico che grazie a Cupra diventa sempre più ribelle.

Questo il concept di Cupra. L’azienda del Gruppo Volkswagen alza l’asticella, evolvendo il mondo dell’elettrico per offrire una nuova visione di vettura elettrica alla generazione del futuro. La Raval, infatti, si ispira allo stile proposto da UrbanRebel, caratterizzato da un’identità sportiva, in linea con la natura del marchio.

Non è ancora in fase di produzione, bisognerà aspettare un po’ per il suo rilascio, ma intanto si possono prendere appunti per le due gemelle della gamma, diverse per stile ma uguali per tecnologia. Una tecnologia rivoluzionaria: la Volkswagen ID.2all e l’utilitaria Skoda. Sarà la prima vettura del Gruppo Volkswagen che si baserà sulla piattaforma MEB Small con trazione anteriore: una fusione perfetta fra emozioni e prestazioni ai massimi livelli.

Green Power

Il Green Power è racchiuso in 4,03 metri, tanto è lunga la Cupra Rava. Integra avanzati polimeri da fonti sostenibili e materiali biologici per alzare al massimo livello la responsabilità e l’attenzione verso l’ambiente. Il concetto principe è quello di combinare lavorazioni e materiali a stampa 3D con il design parametrico per migliorare la performance e accrescere la qualità e il valore della vettura.

“Raval è molto più di una vettura per noi”. Così parlò Wayne Griffiths durante l’evento Impulse, descrivendo la rivoluzionaria auto di Cupra come un modello che democratizzerà la mobilità elettrica urbana. “Accessibile e sostenibile – assicura – segnerà l’ingresso della prossima generazione nella nostra gamma”.

Motore elettrico da 226 CV (166 kW), chi pensa a una diminuzione inevitabile di velocità, si sbaglia di grosso: la Cupra Raval da 0 a 100 km/h impiega 6,9 secondi e raggiungere un’autonomia fino a 440 km, nella sua versione “range”. Un design fluido e atletico sia all’esterno sia all’interno, un po’ aggressive un po’ ribelle. La produzione avverrà presso l’impianto di Martorell, in Spagna, dove Cupra ha intenzione di far fruttare quel polo di produzione di veicoli a combustione interna a uno di veicoli elettrici, per cui sono stati investiti 3 miliardi di euro. Nel 2025 la vedremo sulle strade di tutto il mondo, per comprarla ci vorranno 25mila euro, circa. Non molto.