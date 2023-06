Cosa fare se il tuo smartphone non si accende più, la procedura è facilissima

Può capitare che il vostro smarphone d’improvviso non si accenda più, non disperate: nella maggior parte dei casi la soluzione è semplice.

Non è mai una bella cosa quando ci approcciamo ad un device per usufruirne e ci rendiamo conto che per qualche ragione non si accende. Nel caso di una console da gioco, un tablet o un PC (qualora non ci lavoriate) potrebbe capitare di scoprire questo malfunzionamento dopo giorni di mancato utilizzo. Si tratta di un piccolo “dramma” personale, che può essere risolvibile o meno ma che non arreca un danno così devastante alla vostra quotidianità e alla vostra vita.

Discorso diverso quando a non accendersi è il vostro smartphone. Che siate degli utilizzatori maniacali di questi device mobile o che li utilizziate esclusivamente per necessità, magari per chiamate e conversazioni di lavoro, è indubbio che si tratti di strumenti utilissimi e per certi versi fondamentali nella società odierna. Senza uno smartphone infatti è impossibile tenersi in contatto con le persone che frequentate o con cui lavorate, ma la sua assenza rende maggiormente complicato anche lo svolgimento e l’organizzazione di un lavoro, impedisce l’invio di corrispondenza in viaggio e obbliga a ultimare tutto tramite terminali fissi o più ingombranti.

Ma perché uno smartphone potrebbe non accersi più? Le ragioni possono essere molteplici e non necessariamente catastrofiche. Difficile, tranne in caso di difetto di fabbrica, grave urto o totale immersione nell’acqua, che uno smartphone smetta di funzionare da un momento all’altro. Se questo capita nella maggior parte dei casi è dovuto alla batteria, dunque ad un malfunzionamento o ad una mancata ricarica. Se il telefono è stato messo in carica regolarmente, potrebbe semplicemente trattarsi di un difetto della porta di ricarica o più banalmente di semplice sporcizia che impedisce il corretto funzionamento.

Cosa fare se lo smartphone non si accende: la procedura semplicissima per risolvere tutto

Una volta verificato che la batteria funziona correttamente e che quando mettete in carica il telefono questo sembra caricare, dobbiamo valutare altre opzioni.

Può capitare ad esempio che il sistema operativo sia andato in crash, cosa che si verifica di tanto in tanto specie se non spegnete e riavviate mai il vostro smartphone. I costruttori hanno chiaramente considerato questa eventualità e per questo motivo hanno inserito una funzione che permette di forzare il riavvio tenendo premuto il tasto d’accensione per una ventina di secondi. Se il problema era quello, dopo il riavvio lo schermo tornerà a funzionare regolarmente ed il problema sarà risolto.

Se invece, dopo aver forzato il riavvio, lo schermo continua a non mostrare nulla potrebbe essersi rotto qualcosa all’interno. Verificare questa possibilità è abbastanza semplice, ad esempio potete premere il tasto del volume per alzare i suoni dello smartphone e dunque sentire se quando provate a fare qualcosa su schermo si avvertono. Qualora abbiate disabilitato i suoni base, provate a farvi chiamare, se il telefono squilla vuol dire che il problema è quasi sicuramente lo schermo. In questo caso, purtroppo, l’unica cosa da fare è portarlo all’assistenza oppure comprarne uno nuovo se non ritenete che valga la pena affrontare i costi di riparazione.