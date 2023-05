Connessione Wi-Fi, abbiamo sempre sbagliato: trucchi per migliorare la velocità di rete

La velocità del router Wi-Fi può essere uccisa da un comune oggetto domestico: ecco quello che nessuno vi ha mai detto.

Il posto in cui collochiamo il nostro router Wi-Fi – un dispositivo ormai immancabile in tutte le case da un capo all’altro del globo – può avere un enorme impatto sulla maggiore o minore velocità della connessione Internet. Molti oggetti domestici comuni sono in realtà micidiali nel peggiorare le performance del Wi-Fi. ma la buona notizia è che il rimedio è semplice e immediato.



La velocità del router Wi-Fi può essere seriamente compromessa da oggetti domestici comuni come gli acquari. Sebbene all’apparenza siano aggeggi innocui, in realtà finiscono per interferire con il segnale del router. Questo perché l’acqua assorbe facilmente la radiazione inviata dal router, creando una sorta di buco nero senza segnale. Fortunatamente, i nostri pesci non ne risentono. Ma le nostre telefonate e videocall via Whatsapp (e non solo) sì.

Il segreto per potenziare la connessione wi-fi

Se il vostro router si trova vicino a un acquario, dunque, vi consigliamo di spostare i pesci o il dispositivo altrove. Un vaso da fiori molto grande pieno d’acqua potrebbe avere il medesimo effetto. E lo stesso vale per i corpi umani che contengono notoriamente una grande quantità di acqua. Ma ci sono molte altre cose presenti in ogni abitazione che possono pregiudicare le performance del Wi-Fi.

La TV e il microonde, per esempio, possono addirittura interrompere la connessione. E chi usa Internet per lavoro sa bene quanto un imprevisto del genere possa essere irritante e – peggio ancora – dannoso. I radiatori non sono da meno: oltre a essere deleteri per la connessione, costituiscono anche un enorme pericolo: possono rompere il router e, nei casi più estremi, innescare un incendio. E ancora: gli specchi sono una causa della bassa velocità del Wi-Fi a causa del sottile strato di metallo in essi contenuto.

Morale della favola: se potete, tenete il router Wi-Fi in una posizione centrale e aperta, preferibilmente non troppo bassa rispetto al pavimento. Se la casa è disposta su più piani, la soluzione ideale è quella di posizionare il dispositivo, ad almeno 1 metro di altezza, nel primo piano della casa, in modo che il segnale possa arrivare facilmente anche al 2°. Assolutamente da evitare come collocazione gli scompartimenti interni di mobili (specialmente se metallici) e qualsiasi struttura o apparato in metallo, suscettibile di generare interferenze.