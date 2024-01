Come aggiungere un tag ad un post su Threads: così ci metti un attimo

È velocissimo aggiungere un tag ad un post su Threads: ecco come funziona e quali sono i passaggi per riuscirci subito.

Non manca di certo la curiosità e l’interesse da parte degli utenti nell’ottica della scoperta del funzionamento del social network di proprietà di Meta, che proprio di recente è arrivato anche in Italia e sta già facendo parlare di sé. Con il termine Threads si fa riferimento alla piattaforma di micro blogging che da molti è percepito come avversario di un’altra nota realtà, ovvero X di Elon Musk, che in precedenza aveva il nome di Twitter.

L’arrivo di Threads in Italia era davvero attesissimo e in questi giorni sono in tanti che hanno deciso o comunque hanno intenzione di scaricare l’applicazione e iniziare a scoprire i meccanismi, l’interfaccia, e tutti i vari aspetti ed elementi da conoscere e che si legano alla piattaforma social in questione. Tra i temi che destano di certo l’attenzione, vi è quello del tag, ovvero come aggiungerne uno all’interno dei propri post.

In primo luogo, occorre sapere che tale operazione è possibile poiché, al pari di come avviene in altre esperienze, Threads consente di inserire un tag. Dopo un periodo di test precedente, infatti, tale funzionalità è giunta da un po’ sulla piattaforma e l’operazione per gli utenti che hanno già dimestichezza con Twitter (X) non risulterà troppo diversa. Tuttavia, vi sono delle differenze sostanziali da tenere presenti.

Threads, come si aggiunge il tag ad un post: i passaggi e i dettagli da conoscere

Sono dunque in tanti a chiedersi come aggiungere i tag su Threads, e a tal riguardo bisogna sapere che il funzionamento è su per giù il medesimo di quanto avviene su X. Occorre anzitutto dare inizio ad un nuovo post, digitare sulla tastiera “#“ e inserire la parola di interesse che si vuol taggare. Inoltre, occhio anche alla possibilità legata al pulsante “#” presente nel menù, il quale una volta aperto porta ad una finestra con suggerimenti di tag.

Dopo aver inserito il “#” l’utente noterà che ciascun carattere immesso sarà evidenziato di blu, ed è propria questa l’indicazione visiva che avverte del tag che si sta inserendo. Altro aspetto importante da considerare è il numero massimo per post su Threads, che è di uno. Ciò comporta di ragionare e scegliere con saggezza quale utilizzare. Nel momento in cui si provasse ad inserire un altro, farà la sua comparsa un testo in rosso con la dicitura “limite di tag raggiunto (1)”.

Dettagli simili e diversi, per quanto riguarda il tag da inserire su Threads, ma non finisce qui. Rispetto a quanto avviene su X o su Instagram, infatti, questo non necessariamente dovrà essere di una sola parola, ma può anche essere composto da una frase. Insomma, una funzionalità da approfondire e che di certo intrigherà e sarà giudicata interessante da parte degli utenti della nuova piattaforma.