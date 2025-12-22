Bollette gas: quest’anno spenderai il 40% in più, ma c’è un modo per dimezzare subito i costi

L’impennata dei prezzi del gas che ha avuto luogo negli ultimi anni non sembra arrestarsi nemmeno nel 2026: le bollette costeranno il 40% in più. Il trucco per dimezzare i costi.

Negli ultimi anni l’Italia è andata incontro ad una vera e propria impennata dei prezzi. Il costo della vita è aumentato sensibilmente rispetto al periodo precedente al Covid. Dai generi alimentari ad altri prodotti di prima necessità, fino ad arrivare a servizi e bollette, i costi sono lievitati in qualsiasi ambito della vita.

Uno studio del think tank climatico italiano Ecco ha rivelato che anche nel 2026 le famiglie italiane spenderanno il 40% in più sulle bollette del gas. Ma niente paura, c’è un trucco che può aiutarci a dimezzare subito le spese.

40% in più sulle bollette del gas: il trucco per dimezzare i costi

È un vero paradosso quello a cui assisteremo nel 2026. Sebbene il prezzo del gas sia calato sui mercati europei, le bollette resteranno alte. Secondo le stime del think tank Ecco, gli italiani spenderanno in media circa il 40% in più per il gas rispetto al periodo pre-crisi 2019/20, nonostante la diminuzione dei costi di circa il 15%, se paragonati allo scorso inverno.

Nell’analisi sono stati presi in considerazioni tre modelli abitativi, rispettivamente di 38, 70 e 110 metri quadrati in tre città italiane, Milano, Roma e Palermo. I termini di paragone sono il periodo che va da novembre 2025 a marzo 2026 e gli stessi mesi del 2019/20 e quelli dello scorso anno. Ciò che emerge è che alla riduzione del prezzo della materia prima si contrappone l’aumento delle componenti di trasporto e degli oneri di sistema, che incidono significativamente sulla bolletta finale.

Dunque a Milano per riscaldare un appartamento in classe energetica G di 38 metri quadrati si spenderà circa 620 euro, per un’abitazione di 70 metri quadri 1.080 euro e per una di 110 metri quadrati 1.628 euro . A Roma per 38 metri quadrati si spenderanno circa 580 euro, per 70 metri quadrati 1.007 euro e per 110 metri quadrati 1.496 euro. Infine a Palermo si spenderanno per 38 metri quadrati 412 euro, per 70 metri quadrati, la spesa stimata è di 677 euro e per 110 metri quadrati 1.034 euro.

In pratica, la riduzione del costo dell’ultimo anno è nel complesso insufficiente a compensare l’aumento strutturale dei prezzi e delle altre componenti della bolletta. Ma ecco un trucco che può aiutarti a ridurre i costi. Oltre alle solite accortezze, come ad esempio mantenere il riscaldamento entro i limiti stabiliti, sostituire i fornelli a gas con quelli ad induzione ed ottimizzare l’efficienza energetica della casa, si può sfruttare un’app che tiene sotto controllo le nostre bollette.

Si tratta di Billoo. Un’app gratuita su cui si può caricare l’ultima bolletta e ricevere una pagella personalizzata. Se il voto è basso, si può attivare una delle offerte più convenienti. Se il voto è buono, continua semplicemente a monitorare la tua situazione energetica per essere sicuro di non spendere più del necessario. Online puoi trovare anche altre applicazioni che svolgono lo stesso servizio. Dunque approfittane e comincia a risparmiare.