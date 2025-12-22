La Promessa, anticipazioni: Manuel fuori controllo, lacrime e disperazione

Le anticipazioni descrivono quello che accadrà nelle prossime puntate de La Promessa. Manuel dovrà confrontarsi con un dolore impossibile da superare e la tenuta finirà nel caos.

Le puntate de La Promessa non smettono mai di stupire. La soap spagnola, nonostante debba concorrere con contenuti sempre più all’avanguardia, sta dimostrando di essere all’altezza delle aspettative. La settimana dal 22 al 28 dicembre metterà a dura prova gli spettatori a causa di eventi imprevisti e dell’enorme portata delle conseguenze.

Stando alle anticipazioni, tutti gli occhi si sposteranno sul povero Manuel. Il marchesino non riuscirà proprio ad accettare la situazione. Il dolore lo spingerà sull’orlo del baratro e la disperazione prenderà il sopravvento. Ci sarà chi, proprio come lui, non potrà pensare ad altro e chi, al contrario, si concentrerà sulla delicata situazione economica.

Anticipazioni de La Promessa delle puntate dal 22 al 28 dicembre: Manuel disperato

Rete 4 sta per mandare in onda le nuove puntate de La Promessa. La settimana dal 22 al 28 dicembre sarà caratterizzata da innumerevoli cambiamenti. I personaggi, questa volta, verranno chiamati a superare una prova importante, che li metterà con le spalle al muro. L’atmosfera, già tesa, darà spazio a ulteriori stravolgimenti emotivi. A farne le spese saranno proprio i protagonisti più amati.

La morte di Jana ha generato un dolore insanabile nel cuore di Manuel. Il marchesino, addolorato e furioso, non saprà cosa fare per superare questo momento. Don Alonso gli negherà anche di seppellire la sua amata nella tomba di famiglia. Troverà nella sua stanza un rifugio accogliente, ma non potrà restare rinchiuso per sempre. Così, inizierà a ripensare alla possibilità di lasciare la tenuta per trasferirsi in Italia.

Maria non vivrà molto meglio la situazione. La sofferenza sarà accecante e non farà altro che piangere. Avrà un confronto con Padre Samuel, ma neanche quest’ultimo riuscirà a fare niente per lenire il suo dolore. Nel frattempo, Teresa verrà maltrattata da Manuel. Il nervosismo sarà così forte da far perdere le staffe al marchesino. Solo successivamente si renderà conto della portata del suo comportamento. Per fortuna, la donna sarà disposta a perdonarlo.

Catalina sarà determinata a trovare i fondi per permettere a La Promessa di migliorare il suo quadro economico. Le cose non saranno facili da gestire, neanche dopo l’aiuto chiesto a Martina. Alla fine, sarà Leocadia a farsi avanti e a offrire dei soldi. Il suo contributo non risolverà tutti i problemi, ma almeno garantirà alla famiglia il vitto necessario.