Chi siamo

Disclaimer

Privacy Policy

Cultura

Lo sai che in Italia c’è una città sommersa? Sì trova sotto un lago ed è rimasta intatta, la storia è assurda

Foto dell'autore

Isabella

Anche in Italia c’è una città sommersa! Si trova sotto un lago e da anni è intatta, la sua storia è assurda: ecco qual è e dove si trova.

Nel mondo ci sono innumerevoli meraviglie e stranezze che lasciano senza parole ognuno di noi. Esistono foreste che vengono fuori solo in alcune stagioni, paesi fantasma nel mezzo di luoghi abbandonati o cascate che sembrano scorrere al contrario a causa dell’effetto del vento. Anche se si pensa di conoscere tutto, esistono segreti che rimangono tali anche se sono sotto gli occhi di tutti.

città sommersa e mappa nel riquadro
Lo sai che in Italia c’è una città sommersa? Sì trova sotto un lago ed è rimasta intatta, la storia è assurda – lintellettualedissidente.it

La maggior parte delle persone non sa minimamente che ci sono delle storie uniche e affascinanti, una di queste appartiene proprio a un luogo misterioso. Ciò che spiazza è sapere che sotto un lago italiano c’è una città sommersa. Non si tratta di una trovata turistica o di una storia leggendaria, ma di una particolarità che merita di essere portata alla ribalta. Proprio al di sotto di un bellissimo lago si nasconde un autentico pezzo di storia medievale rimasto quasi totalmente intatto, nonostante siano passati tanti anni.

La città sommersa da un lago in Italia: ecco dove si trova

E chi l’avrebbe mai detto che una delle storie più incredibili si trova in Italia? Quella della città sommersa da un lago è tra le più affascinanti e suggestive. Lo specchio d’acqua in questione è il Lago di Vagli, un bacino artificiale creato in provincia di Lucca nel 1953, quando è stata costruita una diga che sommerse una valle intera.

La valle non era vuota, ma all’interno c’era il bellissimo borgo medievale di Fabbriche di Careggine, che era stato fondato nel lontano XIII secolo da una popolazione di fabbri e occupato fino al secolo scorso. Era un paese con una trentina di edifici e poco meno di 150 abitanti, che sopravvisse per numerosi secoli grazie all’utilizzo di metodi antichi agricoli e una vita organizzata da ritmi lenti.

paesaggio con lago e montagne
La città sommersa da un lago in Italia: ecco dove si trova – lintellettualedissidente.it

Un paese che è esistito fino a quando si decise di costruire una diga che costrinse gli abitanti a lasciare il borgo e a trasferirsi in quello vicino, ovvero a Vagli Sotto. Da quel momento in poi, il borgo si trova sotto le acque del lago ed è conservato come se fosse una piccola Atlantide italiana. Ciò che affascina di più però è sapere che nel corso degli anni, il paese è riemerso in pochissime occasioni, quando è stato deciso di svuotare il bacino per manutenzione.

Quando è stato svuotato il bacino, Fabbriche di Careggine è tornato a mostrarsi a tutti, attirando in questo modo non solo la curiosità dell’ex popolazione ma anche dei turisti provenienti da ogni angolo del mondo, che hanno deciso di vedere da vicino la città sommersa. Per il momento non si sa se in futuro ci sarà un nuovo svuotamento del lago, ma molti sperano di poter rivedere la città.

Bollette gas: quest’anno spenderai il 40% in più, ma c’è un modo per dimezzare subito i costi

Napoli-Bologna probabili formazioni: grave forfait prima della finale di Supercoppa

Google News

Lintellettualedissidente.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Lintellettualedissidente.it non è una testata giornalistica, in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001

Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Chi siamo

Disclaimer

Privacy Policy

Gestione cookie