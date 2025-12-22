Lo sai che in Italia c’è una città sommersa? Sì trova sotto un lago ed è rimasta intatta, la storia è assurda

Anche in Italia c’è una città sommersa! Si trova sotto un lago e da anni è intatta, la sua storia è assurda: ecco qual è e dove si trova.

Nel mondo ci sono innumerevoli meraviglie e stranezze che lasciano senza parole ognuno di noi. Esistono foreste che vengono fuori solo in alcune stagioni, paesi fantasma nel mezzo di luoghi abbandonati o cascate che sembrano scorrere al contrario a causa dell’effetto del vento. Anche se si pensa di conoscere tutto, esistono segreti che rimangono tali anche se sono sotto gli occhi di tutti.

La maggior parte delle persone non sa minimamente che ci sono delle storie uniche e affascinanti, una di queste appartiene proprio a un luogo misterioso. Ciò che spiazza è sapere che sotto un lago italiano c’è una città sommersa. Non si tratta di una trovata turistica o di una storia leggendaria, ma di una particolarità che merita di essere portata alla ribalta. Proprio al di sotto di un bellissimo lago si nasconde un autentico pezzo di storia medievale rimasto quasi totalmente intatto, nonostante siano passati tanti anni.

La città sommersa da un lago in Italia: ecco dove si trova

E chi l’avrebbe mai detto che una delle storie più incredibili si trova in Italia? Quella della città sommersa da un lago è tra le più affascinanti e suggestive. Lo specchio d’acqua in questione è il Lago di Vagli, un bacino artificiale creato in provincia di Lucca nel 1953, quando è stata costruita una diga che sommerse una valle intera.

La valle non era vuota, ma all’interno c’era il bellissimo borgo medievale di Fabbriche di Careggine, che era stato fondato nel lontano XIII secolo da una popolazione di fabbri e occupato fino al secolo scorso. Era un paese con una trentina di edifici e poco meno di 150 abitanti, che sopravvisse per numerosi secoli grazie all’utilizzo di metodi antichi agricoli e una vita organizzata da ritmi lenti.

Un paese che è esistito fino a quando si decise di costruire una diga che costrinse gli abitanti a lasciare il borgo e a trasferirsi in quello vicino, ovvero a Vagli Sotto. Da quel momento in poi, il borgo si trova sotto le acque del lago ed è conservato come se fosse una piccola Atlantide italiana. Ciò che affascina di più però è sapere che nel corso degli anni, il paese è riemerso in pochissime occasioni, quando è stato deciso di svuotare il bacino per manutenzione.

Quando è stato svuotato il bacino, Fabbriche di Careggine è tornato a mostrarsi a tutti, attirando in questo modo non solo la curiosità dell’ex popolazione ma anche dei turisti provenienti da ogni angolo del mondo, che hanno deciso di vedere da vicino la città sommersa. Per il momento non si sa se in futuro ci sarà un nuovo svuotamento del lago, ma molti sperano di poter rivedere la città.