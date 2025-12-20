AirPods Pro 3, tanto belle quanto problematiche: ed Apple che fa?

Purtroppo per diversi consumatori dei prodotti della Mela morsicata, le AirPods Pro 3 non si stanno dimostrando all’altezza delle aspettative. Anzi.

AirPods Pro 3, tu per caso le hai comprate o conosci qualcuno che lo ha fatto? Le cuffie auricolari senza fili fatte da Apple sono state inserite nell’elenco delle invenzioni migliori in dotazione all’umanità concepite nel 2025. Si tratta di un oggetto hi-tech che trascende la semplice utilità di cuffiette come l’abbiamo sempre concepita dagli anni Settanta ad oggi. Degli auricolari ce ne serviamo per ascoltare musica in condizioni anche particolari.

Come quando ci troviamo in mobilità per strada, a bordo di un mezzo pubblico oppure in contesti al di fuori dell’ambientazione domestica. Come può esserlo una sessione di allenamento in palestra. Oppure pensa a quando sei a casa con i tuoi cari ma senti la voglia o l’obbligo di doverti isolare nel guardare la tua serie tv preferita o nel voler videogiocare o sempre ascoltare della musica. Basta inforcare degli auricolari e hai il massimo del confort.

Quanto costano le AirPods Pro 3?

Cos’è che rende le AirPods Pro 3 così speciali? Si tratta di auricolari innovativi, dotati di cancellazione del rumore per rendere il suono prodotto più pulito. Eppure non mancano delle segnalazioni di malfunzionamenti diffusi, come problemi proprio di audio quando le AirPods Pro 3 sono in funzione. E che rende il suono non pulito come dovrebbe essere.

La cosa è senza alcun dubbio fastidioso, soprattutto alla luce del fatto che c’è gente che si è rivolta ad Apple, che è l’azienda che ha progettato e realizzato le AirPods Pro 3, per avere proprio la prerogativa della cancellazione del rumore. E poi non è che le AirPods Pro 3 costino poco. Il loro prezzo di listino è di 249 euro, per cui se ci sono dei consumatori delusi ed anche arrabbiati, c’è da dire che ne hanno ben donde.

Diverse segnalazioni presenti su appositi spazi web riferiscono di disturbi che ricordano crepitii anche con la cancellazione attiva del rumore impostata su on, e persino senza che ci sia una riproduzione di audio in corso oltre che quando vengono riprodotti musica ed altri media.

Un disagio più diffuso di quanto si potesse pensare

Purtroppo su queste problematiche Apple non sembra avere rilasciato una risposta ufficiale. Nonostante un certo, diffuso feedback di consumatori che fanno sapere di non starsi trovando bene con le loro cuffie AirPods Pro 3, l’azienda californiana per adesso non si è espressa su queste interferenze ed anche su altre che riguardano fischi ed altri suoni estranei acuti e ad alte frequenze disturbanti.

Nemmeno due aggiornamenti rilasciati da novembre in poi sono serviti a risolvere la faccenda. Ma c’è da giurare che gli ingegneri di Cupertino saranno entrati in contatto con le voci di malcontento e staranno eseguendo dei test sugli AirPods Pro 3 per tentare di venirne a capo.

Come se non bastasse, si registrano pure ulteriori problemi dettati da eccessiva latenza e da mancata sincronizzazione audio con riproduzioni di video. Alcuni fortunati consumatori sono riusciti a farsi sostituire i loro AirPods Pro 3, anche se pure quelli nuovi alla fine hanno ripresentato le medesime problematiche. Si spera che possano esserci ulteriori novità, positive, nel breve periodo. Ed anche con iOS 26 di problemi ce ne sono stati a iosa, per Apple.