Tutti vogliono vivere in questo borgo, è il più desiderato: il paesaggio è da togliere il fiato

Lo sai che tutti vogliono vivere in questo borgo magico? È il più desiderato tra gli italiani e il paesaggio lascia senza fiato: ecco qual è e dove si trova.

Negli ultimi anni sempre più persone stanno preferendo città più piccole e a “misura d’uomo” piuttosto che alle metropoli. Una tendenza che può essere attribuita a diverse ragioni che incidono sulla qualità della vita, ma anche sul benessere personale ed economico di ogni individuo.

Le città più piccole e i borghi offrono un ambiente più sereno e meno caotico rispetto alle grandi città: il traffico intenso, la vita frenetica e il rumore costante non fa altro che generare ansia e stress, mentre i luoghi ridotti consentono di godere dei ritmi di vita più pacati e lenti, favorendo l’equilibrio tra vita privata e professionale.

A ciò bisogna aggiungere anche il costo della vita, un aspetto non da poco, visto che nelle piccole città e nei paesi i servizi e gli affitti delle case costano molto meno rispetto alle metropoli. La cosa che però ha spiazzato tutti è sapere che il borgo più desiderato è al Sud, si tratta del posto più cliccato del 2025.

Il borgo più desiderato del 2025 è al Sud: ecco dove si trova

In tutta Italia ci sono dei borghi storici con un enorme fascino, i quali attraggono milioni di turisti in tutto il mondo. Non stupisce che è stata creata una interessantissima classifica sui borghi più desiderati dalla popolazione in Italia grazie alle varie ricerche online da parte degli utenti. A vincere è stato un bellisismo borgo del Sud.

Alla vetta della classifica realizzata da azienda Telepass, che ha preso in considerazione i volumi di ricerca online da parte degli utenti, troviamo la fantastica Otranto, un comune di poco più di 5.500 abitanti situato nella provincia di Lecce, in Puglia, la quale ha ottenuto 176mila ricerche sul web. Si tratta di un posto bellissimo, una vera perla del Salento, che ogni anno conta migliaia di turisti provenienti non solo da tutta Italia, ma da tutto il mondo.

Otranto era presente nella classifica già nel 2023, visto che aveva avuto un vero e proprio boom durante il turismo estivo, con migliaia di visitatori stranieri che hanno deciso di passare qualche giorno nel bellissimo borgo. Il fenomeno del turismo online nella “perla del Salento” è in crescita anno dopo anno, come dimostrano i numeri che hanno avuto un incremento notevole nel 2025.

A confermare il richiamo nel turismo digitale delle regioni meridionali sono anche la seconda e terza posizione, alle quali troviamo rispettivamente Maratea e Locorotondo, che si trovano in Basilicata e in Puglia. In generale, possiamo dire che anche le regioni del Centro restano tra le più cliccate, anche se quelle del Sud primeggiano per media di ricerche, con la Puglia che domina con 41mila ricerche al mese per ogni borgo.