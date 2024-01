Tu e il tuo partner fate almeno una di queste cose? Allora c’è una cosa che devi sapere

Non sempre è facile capire se si continua a stare con il proprio partner per abitudine o per vero amore. Ecco come scoprirlo.

Se fate almeno una delle seguenti cose, allora tu e il tuo partner non siete una vera coppia affiatata ma siete insieme solo per abitudine: ecco come fare per scoprirlo.

Alle volte è molto difficile capire se una coppia passa del tempo insieme solo per abitudine o perché ci sono ancora dei sentimenti. Per mettersi alla prova, però, esistono alcuni indizi che potrebbero aiutare a capire meglio quale sia la situazione: se fate almeno una di queste cose allora non ci sono dubbi. La verità è che non state più insieme per amore.

È vero amore? 6 comportamenti che lo rivelano

L’amore è un sentimento travolgente, ma a distanza di molti anni è complicato capire se si tratti ancora di quell’emozione iniziale che è cambiato nel tempo oppure di abitudine. Con il passare degli anni, è normale che il rapporto muti perché questo riflette dinamismo, ma bisogna comprendere cosa sia realmente variato e come sia modificata la coppia. Vediamo insieme.