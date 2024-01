Se litigate per queste 5 cose state vivendo una crisi profonda: cosa dicono gli esperti

Ci sono dei litigi che possono rivelarsi più importanti di altri. Ecco quali sono quelli che indicano una crisi profonda.

La vita a due è sicuramente qualcosa di unico, tuttavia a volte può risultare di difficile gestione. Capita, quindi, di trovarsi a discutere anche per delle sciocchezze e di dover trovare (soprattutto agli inizi) un equilibrio che varia da coppia a coppia, ma che è indispensabile per proseguire in armonia.

In certi casi, però, nonostante l’impegno profuso può capitare che i punti di scontro siano davvero enormi e che con il tempo possano portare ad una crisi. E spesso per capirlo basta riconoscere le cause per le quali si litiga più spesso. Alcune, secondo gli esperti, sono in grado di indicare una possibile rottura.

I motivi per cui si litiga che indicano una crisi già in atto

Per una coppia, la parola crisi è sempre piuttosto spiacevole perché indica un punto di rottura nel percorso a due. Punto che spesso può essere davvero difficile da riconoscere e da affrontare. Secondo gli esperti, però, ci sono determinati motivi per i quali si litiga che sono solitamente più riconducibili ad una possibile crisi e che possono quindi fungere da campanello d’allarme.

Si tratta di problemi che si fa fatica a risolvere e che invece di passare per la fase di risoluzione rimangono sempre aperti e dunque in grado di generare un malcontento di fondo che, alla lunga, si rivela particolarmente nocivo. Tra i conflitti maggiormente a rischio uno è sicuramente legato alle discussioni che si hanno riguardo la famiglia d’appartenenza. Dalla suocera impicciona ai cattivi rapporti con cognati o parenti: quando questi diventano continuo motivo di crisi, le cose non stanno andando bene.

Anche gli scontri sulla gestione dei lavori domestici sono piuttosto rischiosi perché mostrano una non comunicazione di fondo e spesso rivelano anche idee errate da parte di uno dei due partner. Allo stesso modo, le liti date da una gestione degli sforzi squilibrata sono spesso indicative di un problema più grande di quello che si immagina. E ciò dipende dal fatto che chi sente di compiere lo sforzo più grande potrebbe andare incontro ad una spiacevole sensazione di frustrazione.

Ci sono poi le differenti ideologie che, se non chiarite, spiegate e comprese dall’altro partner possono portare a scontri sempre più accesi. Un problema che è possibile risolvere solo con una buona comunicazione. Per concludere ci sono le discussioni fini a se stesse e date dalla semplice voglia di vincere sull’altra persona. Una situazione gravissima, visto che la coppia dovrebbe vedersi come una squadra che solo così sarà imbattibile.

Se ci si trova davanti a questi campanelli d’allarme e se non ci sono altri segnali dal partner, è importante fermarsi a riflettere e chiedere un aiuto esterno per ritrovare la giusta direzione. Un passo da compiere soprattutto se ci si ama e si ha voglia di vincere contro criticità che, con il giusto impegno, possono essere affrontate e superate.