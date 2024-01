Attenzione ad usare questa penna: basta una fonte di calore e l’inchiostro sparisce per sempre

C’è una penna in particolare a cui bisogna prestare attenzione, perché l’inchiostro potrebbe scomparire. Ecco di quale tipologia si tratta.

La penna è un oggetto che è molto utile, e ne apprendiamo l’uso sin dai tempi della scuola, quando ci è indispensabile per imparare a scrivere. Di tipologie ve ne sono a bizzeffe, di vario genere, e ognuna è in grado di mettere nero su bianco un certo tipo di stile.

Avere una penna sempre con sé è molto utile, soprattutto se ci si trova nella situazione di dover scrivere, magari appuntarsi un numero di telefono, oppure delle informazioni improvvise su qualcuno o qualcosa. Le penne sono fondamentali se è necessario dover firmare dei documenti. E poi ovviamente a scuola o all’università, per prendere nota durante le lezioni, o in ufficio, per avere tutti i dati necessarii su un determinato argomento.

Impariamo ad amare la penna ancor di più quando possiamo dare sfogo alla nostra fantasia o alle nostre emozioni, ed essa diventa lo strumento attraverso cui comunicare ciò che sentiamo ad altre persone. E dunque, è uno strumento indispensabile. Ma c’è un tipo di penna che dovrebbe star lontana dalle fonti di calore, altrimenti il suo inchiostro sparisce. Ecco di quale si tratta.

La penna a cui prestare attenzione: perché tende a sparire l’inchiostro

Ci sono vari tipi di penne, da quelle a sfera a quelle che hanno una scrittura stilografica e così via. Ognuna ha una propria funzionalità e ne esiste una in particolare che potrebbe rivelarsi molto utile.

Nel dettaglio, si tratta della penna cancellabile. Questa tipologia è parecchio usata, soprattutto a scuola, perché è possibile far scomparire ciò che si scrive, cosa che con altre tipologie non è possibile. Quello che forse non è noto, però, è che questa può veder sparire l’inchiostro se avvicinata a una fonte di calore. Ma come?

Ebbene, è molto semplice. Basta procurarsi un pezzo di carta e scriverci sopra qualcosa. Bisogna prendere poi un accendino (ovviamente i bambini non devono farlo a casa senza la presenza di un adulto al proprio fianco) e, avvicinando il fuoco al pezzo di carta (senza però toccarlo né bruciarlo) su cui c’è la scritta, si vedrà scomparire completamente quanto appuntato.

Si tratta davvero di una sorta di magia, una curiosità certamente interessante da conoscere. In conclusione, l’inchiostro di questa penna può essere cancellato utilizzando il suo tappo, oppure con una fonte di calore come l’accendino.