Benessere della coppia, si può smettere di essere gelosi: i migliori modi per farlo

Se hai un partner geloso o tu stesso lo sei e vuoi smettere di vivere così ogni tua relazione, ecco cosa puoi fare fin da subito.

Quando si inizia una nuova relazione è abbastanza normale temere che l’altra persona possa non provare gli stessi sentimenti o non sperimentarli con la medesima intensità. Queste insicurezze, però, dovrebbero scemare nel giro di poco tempo, per lasciare spazio alla serenità e alla fiducia piena ed incondizionata, che aumentano man mano che la storia progredisce.

In alcuni casi, però, la gelosia prosegue e si radica in uno dei due partner o in entrambi, rendendo la relazione ostica e difficile, soprattutto per chi subisce le conseguenze di un compagno o di una compagna controllante e invadente. Ecco quindi come combattere questo nemico della serenità di coppia, per vivere un amore più felice!

Come smettere (davvero) di essere gelosi

Innanzitutto, è utile comprendere cosa sia la gelosia. Questo sentimento fa capolino quando si ha il timore che il proprio partner ci possa abbandonare e possa creare altri legami, per i quali quindi lascerebbe tutto e si costruirebbe una nuova vita. Di fatto, però, è un’emozione ostica alla felicità di coppia poiché spesso sconfina nella possessività e nella limitazione delle libertà altrui: ecco quindi come liberarsene.

Fondamentale è imparare a gestire le proprie emozioni, dunque assumersi la responsabilità delle azioni dannose che si compiono nei confronti del partner quando si viene pervasi dalla gelosia. Riflettere su ciò che si sente e su ciò che si fa, e sulle conseguenze che ha sugli altri, è il primo passo per scardinare la gelosia dalla quotidianità e dalla normalità.

Utile è anche chiedere aiuto agli altri, quindi al proprio partner ma anche ad un terapeuta, se si ritiene che il problema possa avere radici profonde e poco governabili in autonomia. Altrettanto importante è l’ascolto: se si riconosce di avere comportamenti eccessivi, in riferimento alla gelosia, è importante domandare al proprio compagno o alla propria compagna cosa sente e cosa pensa, così da mettersi in sintonia con lui/lei e provare ad uscirne insieme.

Altro lavoro centrale da fare è quello sull’autostima: molto spesso il geloso ne ha poca e ritiene tutti gli altri migliori di lui e, di conseguenza, papabili suoi sostituti. Cercare di capire che si vale abbastanza, che si è giusti e che si merita amore è necessario per controllare la gelosia.