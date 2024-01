Allarme multe alle autovetture: quali sono gli errori più frequenti per cui scattano le sanzioni? Ecco i primi 3 in classifica

Siamo un popolo di guidatori distratti, e tutti facciamo gli stessi errori. Ma quali sbagli ripetiamo di più? Scopriamo i 3 comportamenti scorretti più diffusi.

Nel nostro paese, la “guida sportiva” è una realtà ben conosciuta. Spesso, siamo troppo disattenti quando guidiamo, distratti da mille pensieri o tentazioni digitali che rendono il nostro percorso sulle strade un vero e proprio campo minato di multe. Molti di noi si ritrovano a ricevere sanzioni per errori apparentemente banali, ma che possono pesare gravemente, oltre che sulla sicurezza delle persone, anche sulle tasche dei conducenti. Per questo motivo, molte persone si chiedono: quali sono le distrazioni più frequenti che mettono a repentaglio la nostra sicurezza e la nostra borsa? Ecco la risposta.

Allarme multe alle autovetture: attenzione a questi errori, probabilmente li fai anche tu

Viviamo in un’epoca in cui le distrazioni abbondano. I nostri cellulari, che teniamo costantemente in mano, sembrano essere diventati una naturale estensione di noi stessi. Le notifiche, le suonerie e le chiamate in arrivo continuano a tentarci durante la guida, spingendoci a dare uno sguardo veloce allo schermo, anche nei momenti più sbagliati. Questa è solo una delle numerose distrazioni che possono portare a errori gravi sulla strada. Senza considerare altri comportamenti scorretti, come il cercare oggetti all’interno dell’auto mentre si guida, o tanto altro ancora. Scopriamo quali sono i 3 errori più frequenti, che possono causare incidenti e sanzioni salate.

I motivi che scatenano le 3 sanzioni più frequenti

Eccesso di velocità: è il primo errore che conduce alle multe più frequenti sulle strade italiane. La tentazione di premere sull’acceleratore e superare il limite di velocità è sempre presente. Tuttavia, quest’abitudine può rivelarsi costosa. Non solo ci espone a gravi rischi per la sicurezza stradale, ma può anche farci incappare in pesanti sanzioni economiche e nella perdita di punti sulla patente.

Guida con il cellulare in mano: al secondo posto troviamo la tentazione di rispondere al cellulare mentre si guida. La compulsione di controllare messaggi, rispondere alle chiamate o navigare su Internet è difficile da resistere per molti automobilisti. Tuttavia, questa pratica è estremamente pericolosa e può comportare sanzioni salatissime. L’utilizzo del cellulare alla guida è vietato per legge, a meno che non si utilizzi un dispositivo di vivavoce o un sistema di vivavoce integrato nel veicolo. Chi viene sorpreso a tenere il cellulare in mano mentre guida rischia multe e la decurtazione di punti dalla patente.

Mancata revisione o adeguamento dei documenti di dotazione dell’auto: è il terzo errore che aumenta l’allarme multe alle autovetture. Nella classifica delle sanzioni più frequenti, è uno degli errori più banali, dettato spesso dalla distrazione. Spesso, infatti, dimentichiamo di tenere aggiornate le scadenze delle revisioni periodiche o di portare con noi la documentazione richiesta dalla Legge, come la patente di guida, il libretto di circolazione o l’assicurazione. Questo tipo di omissione può portare a multe significative e disagi nella gestione burocratica delle sanzioni.

