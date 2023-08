Rimugini troppo sui tuoi problemi? E’ una patologia che si può risolvere con questi metodi e torni felice

Nella vita la felicità è importante. Ma se rimurgini troppo suui problemi non è un bene. Ecco come fare per combattere il problema.

Nel corso della propria esistenza ogni individuo ha le proprie priorità. Difatti è bene stabilire quali possano essere le cose che contano davvero, in modo da lottare per averle. Tuttavia, aldilà di preferenze e modi di fare differenti, due sono le cose che dovrebbero stare a cuore a tutti senza distinzione di razza, sesso ed età: la salute e la felicità.

Nella vita si può comprare tutto, ma non la propria felicità e nemmeno la salute. Per questo motivo bisognerebbe, almeno una volta ogni tanto, mettere da parte alcune questioni e dare la precedenza alla cura del proprio spazio di benessere. Molte persone, infatti, possono avare tutto, sono apparentemente appagate e realizzate, ma non veramente contenti.

Eppure cosa significa essere felici? Alcuni poeti hanno descritto il concetto di felicità come qualcosa di labile, anzi volative. Un bene molto grande ma fugace, in grado di volare via subito dopo averlo ottenuto. La strada per il proprio benessere può essere molto lunga, ma è giusto percorrerla. Dunque per stare bene occorre in primis iniziare a pensare bene, o almeno a non rimuginare troppo.

Non rimuginare sui problemi: l’overthinking è una patologia

In una vita sempre più caotica e stressante, non è più possibile non cadere nella trappola dello stress e dell’ansia. La vita di nessun individuo è priva di problemi e preoccupazioni, anche se tuttavia cambia l’approccio ad essi. Difatti ci sono persone che riescono a gestire il carico dei loro impegni e delle responsabilità, altra che, diversamente, non staccano la spina, finendo per avere la testa piena di pensieri.

Si tratta del fenomeno dell’overthinking, ovvero del pensare troppo, rimuginare su problemi o questioni avute con amici e parenti. Insomma in questo caso il cervello si trova ad essere sommerso da pensieri, talvolta negativi. Tutto ciò non provoca certo benessere, né dal punto di vista psicologico, né tantomeno fisico. Difatti le conseguenze dell’overthinking sono ansia, depressione, insonnia, irascibilità, stanchezza, difficoltà di concentrazione. Ed in un circolo vizioso i sudetti sintomi non fanno altro che dare vita ad un’altra serie di problematiche.

E dunque sarebbe bene uscire da questo nocivo effetto-domino e tornare ad una vita serena, alla ricerca dell’agognata felicità. Per farlo occorre seguire delle inevitabili regole. In primis bisognerà comprendere che pensare incessantemente ad un problema non è di aiuto per la risoluzione del problema stesso. Consigliabile per uscire da questo stato è la pratica dello sport o della meditazione che favoriscono il rilassamento. Inoltre sarebbe bene esprimere i propri pensieri, magari mettendoli nero su bianco.