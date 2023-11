Metalli pesanti, l’OMS lancia l’allarme: ecco quali sono gli alimenti più rischiosi

Se ne evince che l’ambiente è contaminato e i metalli pesanti possono arrivare ovunque, anche nelle verdure tramite il terreno. Non dimentichiamo poi che molti di questi vengono volontariamente irrorati sulle coltivazioni, perché sono “ingredienti” dei pesticidi.

La lista degli alimenti e delle bevande che contengono tali sostanze pericolose è purtroppo molto lunga. L’unica buona notizia è che in Italia sembra che siamo ancora a livelli piuttosto “accettabili”, ma non è detto che la situazione migliori. Soprattutto se non si cambiano alcune pratiche. Per quanto riguarda le bevande, nel tè e caffè si trova il piombo , e questo metallo è presente anche nei cereali e prodotti derivati, nelle verdure e negli ortaggi .