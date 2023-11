Ti hanno preso di mira e te ne puoi accorgere: la nuova truffa mette tutti in pericolo

Hai mai sentito parlare di questa truffa? È molto pericolosa e potrebbe riguardarti da vicino: ecco come funziona.

Le truffe in Italia non sono da sottovalutare. Aumentano con il passare del tempo e possono essere dannose. Per questa ragione gli esperti consigliano di non trascurare nessuna situazione insolita. Può essere molto pericoloso per chiunque: bisogna fare attenzione. Prodotti troppo convenienti, oppure rivenditori poco affidabili, sono indice di una truffa in attesa di essere scoperta. È necessario stare alla larga da queste circostanze.

Ma anche i furti rappresentano un grande problema. Avvengono con una frequenza molto alta e non tutti sono prevedibili. Avere una buona sicurezza in casa è la chiave per evitarli, in genere. Persino la conoscenza può essere d’aiuto in questo caso. Eppure non tutti sanno che ne esiste una tipologia molto particolare che riesce ad ingannare tantissime persone. Di quale stiamo parlando? E come funziona?

Biscotto sotto lo zerbino? Chiama subito la polizia, sei in pericolo

Se quando usciamo di casa sentiamo qualcosa rompersi sotto lo zerbino, dobbiamo iniziare a fare attenzione. È molto probabile che a frantumarsi sia un biscotto, e non è una situazione casuale. Qualcuno lo ha posizionato di proposito perché voleva assicurarsi che uscissimo. Difatti si tratta di un tipo di furto che ha un esito positivo (per il criminale) e che può metterci in pericolo. Parliamo di un chiaro segnale che viene dato al malvivente.

L’obiettivo è quello di calcolare le nostre uscite quotidiane. In questo modo il ladro è a conoscenza delle nostre mosse e può decidere quando e come entrare in casa nostra. Si tratta di un metodo che esiste da tanto tempo, ma che viene usato solo da criminali esperti. Il biscotto sotto lo zerbino non desta preoccupazione difatti. Si tratta di un dolcetto innocente che può essere stato messo in quella posizione “quasi per caso”.

In realtà è una trappola bella e buona. In questo caso bisogna contattare le autorità prima che il colpo venga messo a segno. Di solito non avviene subito, quindi si ha un po’ di tempo per prevenire che il peggio possa accadere. La polizia si occuperà di proteggerci per evitare che il furto avvenga. Ciò non toglie che tenere a mente una situazione di questo tipo sia molto importante. Così facendo non si rischierà di correre dei pericoli molto grandi.