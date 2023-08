Ti fa male la schiena mentre respiri? Potrebbe essere una grave patologia

Se hai dolore alla schiena mentre respiri, potresti avere un problema molto serio. Ecco di che cosa si potrebbe trattare

Ogni parte del corpo di un essere umano è molto importante e l’uomo deve avere cura di tenerla in salute, per non compromettere il proprio benessere fisico.

Tra le varie zone del corpo di cui un uomo deve sempre aver cura c’è la schiena. Le vertebre, infatti, devono essere ben allineate in modo da poter svolgere i vari movimenti senza nessun problema o dolore.

Se si fa attenzione ad avere una buona postura, si evitano diverse problematiche, come le infiammazioni. Ecco perché, in genere, uno dei modi migliori per tenere la schiena in buone condizioni è praticare regolarmente attività fisica.

In particolare, è bene concentrarsi su esercizi come lo stretching, la ginnastica posturale, fitness mirato, e sport che non generino problemi alla schiena.

Nonostante sappiamo quanto sia importante avere cura della schiena, a volte succede di assumere posizioni non corrette nei vari momenti della nostra quotidianità.

Per questo, è importante pensare alla propria postura. Ma non solo. Può succedere, purtroppo, che alcuni dolori alla schiena, possano essere sintomo di una patologia molto seria da trattare.

Dolore alla schiena durante il respiro: cosa può significare

E a tal proposito, vi è mai capitato di respirare e di avvertire un forte dolore alla schiena? Un dolore che si verifica in modo frequente? Se sì, fate bene attenzione a quanto segue.

Secondo l’esperto Erik Ekstrom, può succedere che i respiri profondi possano distaccare gli organi interni, tra cui reni e intestino, provocando forte dolore.

Questo può costituire un problema per i polmoni. Tutto ciò può dipendere da come si dorme, dalla posizione, nello specifico. La posizione in cui ci si addormenta, infatti, può far pressing sulla colonna vertebrale e sul diaframma, e questo causa dolore mentre si respira.

Questa condizione si può verificare nel caso in cui il paziente presenti un’ernia, oppure ha un osso rotto, o ancora è obeso o presenta una bronchite.

Tuttavia, nei polmoni, questa condizione può essere spia di una patologia decisamente più seria: l’embolia polmonare. E non solo, perché in casi ancora più gravi, questo stato potrebbe essere sintomo che il paziente potrebbe avere un cancro ai polmoni.

Importante, dunque, farsi controllare dal medico per sincerarsi che non si abbia nulla di grave.