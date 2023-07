Meghan Markle come Lady Diana: per le due principesse una stessa proposta

Meghan Markle potrebbe seguire la scia di sua suocera, l’indimenticata principessa Diana. Entrambe, infatti, hanno ricevuto la stessa proposta.

I membri delle famiglie reali attirano sempre l’attenzione del pubblico. Le loro vite, apparentemente perfette, ma in realtà chiuse in una patina dorata, suscitano tanta curiosità. Cosa fa la regina? Cosa mangia il principe? Sono solo tante delle domande che molte persone si pongono, riferendosi a personaggi delle casate reali.

Attirano l’attenzione ancora di più, tuttavia, coloro che si uniscono con principi e principesse. Fidanzamenti che diventano poi matrimoni hanno un grosso impatto sulla comunità. Alla principessa Diana, venuta a mancare troppo presto ma mai dimenticata, è toccata appunto la sorte di essere la più amata dai i sudditi.

Il suo sorriso, il suo aspetto elegante ma bonario hanno fatto innamorare il mondo intero. E non è bastato un divorzio e nemmeno una tragica morte a rompere l’incantesimo fra lei e il mondo intero. Il suo carisma e la sua eleganza sono ineguagliabili. Nessun personaggio pubblico, almeno sinora, è riuscito a replicare il suo portamento.

La donna ha avuto due figli, con il quale ha potuto passare ben poco tempo. Difatti, quando è venuta a mancare, erano poco più che bambini. I due giovani principi, tuttavia, ne hanno ereditato lo spirito ribelle, in particolar modo il secondogenito Harry. Quest’ultimo si è unito in matrimonio con Meghan Markle, un’attrice americana, dotata di grande intelligenza e innegabile bellezza. Ed è proprio Meghan che potrebbe seguire la scia di sua suocera. Alla duchessa di Sussex, infatti, è stata fatta la stessa proposta di Lady D.

Meghan Markle e la proposta che l’accomuna a Lady D

Meghan Markle è una donna di grande fascino. Attualmente è sposata con il principe Harry, secondogenito di Diana e Carlo. Tuttavia la coppia, dopo una serie di incomprensioni, ha scelto di prendere le distanze dalla famiglia reale, lasciando il Regno Unito. I due hanno deciso di stabilirsi in California e di vivere con le proprie forze, puntando su diversi progetti.

Questo cambiamento ha permesso ad entrambi di allontanarsi dalla rigide regole dell’etichetta, per le quali entrambi si sentivano poco portati. In particolar modo Meghan potrebbe avere la possibilità di tornare sul grande schermo. La giovane, infatti, prima di unirsi in matrimonio con un principe, ha lavorato più volte al cinema, riscuotendo discreto successo e buone recensioni.

Per la moglie di Harry, dunque, potrebbe essere in arrivo un ruolo importante. A quanto pare Meghan Markle avrebbe ricevuto una proposta per recitare al fianco di Kevin Costner, nel film The Bodyguard 2. Si tratterebbe della seconda parte del film in cui anni fa recitò Whitney Houston. Per il ruolo della protagonista si pensò proprio a Lady D, salvo poi cambiare idea. Dunque dopo trent’anni Meghan Markle potrebbe interpretare un ruolo destinato alla sua compianta suocera.