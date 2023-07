Bonus finestre: pioggia di soldi alle famiglie ma è allarme per la scadenza | Cosa devi fare subito

Nuovo bonus per le finestre per le famiglie, ma attenti alla data di scadenza, bisogna muoversi subito per non perderlo.

Il bonus finestre in realtà è definito impropriamente, perché ci sono solo agevolazioni sui lavori edilizi, e quindi dire bonus finestre può trarre in inganno. Detto ciò, è bene ricordare che tra le tante agevolazioni previste, molte ammettono sostituzioni e modifiche agli infissi, e quindi alle finestre. Quello che riguarda le finestre quindi è solo una piccola parte del complesso di agevolazioni che riguardano le ristrutturazioni di casa. La scadenza del bonus finestre è poi diversa a seconda dell’agevolazione in cui è inserita. Facciamo luce sulla questione.

Ci sono diversi bonus finestre ai quali si può accedere, il tutto in base a quale tipo di agevolazione principale si utilizza. Sulla pagina web dell’Agenzia delle Entrate si trovano tutti i dettagli per aderire all’iniziativa, e contiene la normativa del bonus. Si avrà un bonus del 50% sulle finestre se l’agevolazione principale è bonus casa, su una spesa massima di 96.000 euro. Un bonus invece del 75% sulle finestre se si sceglie il bonus barriere architettoniche su una spesa massima di 50.000 euro. Infine, si avrà uno sconto del 90% sulle finestre se si sceglie il Superbonus con una detrazione massima al 90%, in particolar modo per l’efficientamento energetico.

Nuovi bonus finestre: in base all’agevolazione principale ricevete lo sconto: 50, 75 o 90%

Con il bonus casa 50% si ha la possibilità di sostituire gli infissi e ottenere una detrazione del 50% sull’IRPEF. Il limite massimo di spesa ammonta a 96.000 euro e le detrazioni sono estese per un periodo di 10 anni. In questo caso, con il bonus, è facile ricevere quello finestre 50% perché non si richiede nessun requisito in particolare. Questo bonus ha una scadenza fissata al 31 dicembre 2024. Dopo questa data tra l’altro, la misura non sparirà ma il tetto massimo di spesa si abbasserà a 48.000 euro.

Per il caso barriere architettoniche, il bonus finestre è offerto al 75% proprio per agevolare l’abbattimento delle stesse. In questo caso però gli infissi devono avere dei requisiti particolari. Questo bonus a differenza di quello casa scadrà il 31 dicembre 2025, esattamente un anno dopo. Di questo bonus ne possono usufruire privati e aziende. Lo sconto in fattura del 75% si applica a una spesa massima che va da 30.000 a 50.000 euro.

Solo invece realizzando lavoro di efficientamento energetico si avrà diritto a uno sconto in fattura del 90%. In questo caso dunque, per gli infissi, devono essere considerati i valori di trasmittanza termica. Questo bonus scadrà il 31 dicembre 2023, quindi occorrerà fare in fretta se si vuole ancora usufruire dell’agevolazione.