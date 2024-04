L’educazione dei figli si snoda per mille e uno rivoli, fermo restando che per grandi e piccini non si finisce mai di imparare. Sin da piccoli i figli sono educati nei rapporti con gli altri, nei piccoli studi, nei giochi, nei rapporti in famiglia, etc.

Tuttavia, l’educazione passa anche per la sana gestione dei soldi, dato che la moneta sarà per loro, vita natural durante, una componente con cui interfacceranno di continuo. Vediamo al riguardo quali sono e come funzionano i 3 libretti di risparmio postale dedicati ai minori.

Il libretto postale dedicato ai minori

Questo strumento di gestione del risparmio può essere aperto direttamente in remoto, cioè online, o presso lo sportello postale da un genitore o da un tutore. Non sono previsti costi di gestione, dall’apertura a chiusura, eccettuo gli oneri di natura fiscale. L’emittente è Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e quindi si tratta di prodotti garantiti dallo Stato Italiano. CDP rende il libretto disponibile nella forma sia cartacea che dematerializzata e in diverse opzioni che adesso vedremo. In base all’età del minore, infatti, CDP offre un libretto distinto per tre fasce anagrafiche, con tre diversi livelli di autonomia operativa. I prodotti in questione sono l’IO Cresco, l’IO Conosco e l’IO Capisco e il passaggio da una fascia all’altra è automatico al compimento dei 12 e dei 14 anni.

Quali sono e come funzionano i 3 libretti di risparmio postale dedicati ai minori?

Vediamo ora brevemente i tratti salienti delle tre opzioni collegate alle tre fasce di età del minore. IO Cresco è lo strumento pensato per i bambini di età compresa tra 0 e 12 anni. In questo caso i versamenti e i prelievi sono consentiti ai genitori e al tutore. In linea di massima lo strumento accoglie e gestisce i risparmi dei più piccoli in attesa che essi possano gestirli in modo autonomo.

Nella fascia (anagrafica) intermedia abbiamo IO Conosco, il prodotto previsto per ragazzi tra i 12 e i 14 anni di età. In tal caso sono ammessi versamenti e prelievi anche al minore fino a 30 euro al giorno e a un massimo di 250 euro al mese. Inoltre il genitore o il tutore possono richiedere la Carta IO, intestata al minore titolare del libretto.

Infine, ecco l’IO Capisco, il libretto di risparmio postale dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Al pari del libretto precedente, anche qui i versamenti e i prelievi sono concessi anche al minore. Cambiano però i massimali: fino a 50 €/giorno e fino a 500 €/mese. Inoltre, come per l’IO Conosco anche qui il genitore o tutore possono richiedere la Carta IO, sempre intestata al minore. In chiusura, per tutti gli altri dettagli operativi si rimanda il Lettore alla consultazione integrale del Foglio Informativo del libretto di proprio interesse.