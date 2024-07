Il settore telecomunicazioni italiano spinge al rialzo mostrando una forza relativa superiore a quella del settore europeo. A questa spinta sta contribuendo moltissimo Telecom Italia che continua a macinare guadagni. Le prospettive per le prossime settimane.

Le indicazioni degli analisti che stanno sostenendo le quotazioni di Telecom Italia

Telecom Italia continua la sua crescita a Piazza Affari. A sostenere il valore delle azioni è stata la promozione di S&P, che ha rivisto al rialzo il rating da B+ a BB, mantenendo stabile l’outlook, a seguito della cessione di Netco.

Anche gli analisti delle principali case d’affari si mostrano ottimisti riguardo alle azioni di Telecom Italia. La società di telecomunicazioni potrebbe inoltre completare le vendite di Sparkle e Inwit, operazioni che apporterebbero nuova liquidità all’azienda, facilitando il suo rilancio.

La promozione di S&P segue quella di Moody’s, che aveva già aumentato il rating di Telecom Italia da B1/negativo a Ba3/positivo. Ora si attende il giudizio di Fitch, che potrebbe anch’essa migliorare il rating dall’attuale BB-. Questa possibilità potrebbe ulteriormente sostenere il rally del titolo nel mercato milanese.

Anche le prospettive sul futuro della società sostengono le quotazioni

Le speculazioni sulle future prospettive di Telecom Italia abbondano dopo la cessione della rete al fondo KKR, che ha dato alla società maggiori margini di manovra riducendo parte del suo debito. Gli investitori a Piazza Affari hanno premiato questa mossa, con le azioni ordinarie in rialzo di oltre l’1% e quelle di risparmio attorno all’1%. Equita, rifacendosi a vari articoli di stampa, sintetizza che la vendita della rete permette al gruppo di «tornare a investire per la crescita, grazie alla significativa riduzione del debito».

L’upgrade del rating da parte di S&P Global su Telecom Italia spinge al rialzo le quotazioni: le indicazioni dell’analisi grafica

La tendenza in corso è rialzista, ma le quotazioni si trovano nella parte bassa della proiezione a contatto con il primo ostacolo in area 0,2283 €. Visti i precedenti, però, per un rialzo duraturo sarebbe necessaria una chiusura settimanale superiore a 0,2742 €. In questo caso il rialzo potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura. Viceversa, sotto 0,2283 € in chiusura settimanale le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso.

Lettura consigliata

Tutti gli intellettuali della finanza concordano: ecco il BTP che prometterebbe di guadagnare il 100% ma a 2 condizioni