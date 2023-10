Le stelle ci confessano quali sono i segni zodiacali più inclini alla pulizia, ma anche quelli meno

Che ci crediate o no il segno zodiacale di una persona può rivelare il suo rapporto con la pulizia e l’igiene personale.

Sarà successo a più di qualcuno di incontrare una piacevole persona con cui passare del tempo e di scoprire solamente dopo del tempo che purtroppo non ha un buon rapporto con la pulizia.

A nessuno piacerebbe stare accanto ad una persona che emana odori non molto gradevoli oppure che non si lava affatto, ma è anche vero che non si può uscire al primo appuntamento e chiedere a chi ti sta di fronte quale sia il suo rapporto con l’igiene. Tuttavia, in questa particolare situazione, l’astrologia potrebbe venire in nostro aiuto: infatti, è possibile ricondurre ogni segno zodiacale ad uno specifico livello di pulizia.

Dunque, basterà chiedere alla persona che avete appena conosciuto il suo segno zodiacale, grazie al quale sarà possibile determinare se un individuo non è particolarmente pulito e, anzi, emana cattivi odori; se, invece, è maniaco dall’igiene personale oppure chi ha delle ossessioni particolari.

Per esempio, Pesci, Scorpione e Cancro sono segni zodiacali che hanno una forte ossessione per la pulizia in generale e per l’igiene personale. Le persone nate sotto il segno dello Scorpione tendono a lavarsi almeno tre volte al giorno, forse perché convinti di essere perennemente sporchi.

Per quanto riguarda, invece, Ariete, Gemelli e Vergine, non si può dire che siano ossessivi come lo Scorpione, ma possiedono delle piccole azioni maniacali che li rende comunque molto inconsueti. Primo fra tutti i Gemelli, il quale ama lavarsi e pulirsi, a tal punto che sembra avere una sorta di perverso godimento nel vedere lo sporco andare via grazie all’acqua. Mentre, l’Ariete pur limitandosi a fare una doccia al giorno, ha una vera e propria ossessione per il bidet. Ma ha anche dei difetti: quella di pulirsi il naso con le dita.

I segni zodiacali più sporchi

Ma quali sono i segni maggiormente sporchi e poco attenti all’igiene personale di tutto lo Zodiaco? Ebbene gli individui nati sono i segni del Toro, del Leone, del Sagittario e dell’Acquario sono da considerare proprio degli “zozzoni”. Sul Toro non ci sarebbe molto da dire, a parte per le sue orecchie sempre sporche e che non riesce mai a lavarsi correttamente. Molto spesso capita, purtroppo, che si debba vedere il cerume uscire direttamente dalle orecchie.

Sagittario e Acquario hanno due problemi diversi, ma allo stesso tempo simili, perché legati all’odore. Da una parte il Sagittario emana un cattivissimo odore con il suo alito. Sembra, infatti, che abbia mangiato sempre pesce. D’altronde, decidere di baciare un Sagittario è una scelta molto coraggiosa. D’altra parte, invece, l’Acquario emana un fortissimo odore di ormoni, come se vivesse in uno stato di eterna adolescenza.

Ma anche tra i segni più sporchi, quello più lurido di tutti è sicuramente il Leone, il quale è convinto che tutta la sua forza e le sue energie vitali possono controbilanciare la sua immensa carenza igienica. Nonostante una persona nata sotto il segno del Leone abbia un buon successo nel conquistare e nell’essere piacente, grazie sicuramente al suo fascino, purtroppo il risultato finale è abbastanza disgustoso non lavandosi per nulla.

Il consiglio, ovviamente, è quello di prendere per le molle le informazioni appena lette, perché l’igiene personale è soprattutto un dato soggettivo, e non sempre c’entrano le stelle.