Negli ultimi mesi le azioni Prysmian sono state tra le migliori del Ftse Mib grazie alla crescita del portafoglio ordini, le raccomandazioni degli analisti e le attese per una buona trimestrale. Adesso che si avvicina l’8 maggio, data in cui verranno pubblicati i dati relativi al primo trimestre 2024, potrebbe essere prudente seguire il vecchio adagio di Borsa “sell the rumors, buy the news”? Vediamo le indicazioni che arrivano dall’analisi grafica.

Le attese degli analisti per i risultati del primo trimestre 2024

Prysmian ha fornito le stime degli analisti per il primo trimestre del 2024, con previsioni aggiornate al 2 maggio 2024. Secondo le indicazioni di 16 banche d’affari, la società dovrebbe riportare ricavi di 3,72 miliardi di euro nel periodo considerato, con un margine operativo lordo adjusted stimato a 388 milioni di euro. L’indebitamento netto di Prysmian è previsto a 1,75 miliardi di euro alla fine di marzo 2024.

Per l’intero anno, il consensus degli analisti prevede ricavi di 15,59 miliardi di euro e un margine operativo lordo adjusted di 1,66 miliardi di euro. L’indebitamento netto dovrebbe ridursi a 760 milioni di euro entro la fine del 2024, rispetto ai 1,19 miliardi di euro all’inizio dell’anno.

I dati del primo trimestre del 2024 saranno approvati nel consiglio di amministrazione dell’8 maggio 2024 e resi pubblici il giorno seguente.

Il giudizio di Barclays sostiene le quotazioni di Prysmian

Gli analisti di Barclays hanno iniziato la copertura del titolo Prysmian. Hanno assegnato una raccomandazione “Overweight” e fissato un prezzo obiettivo di 58 € per azione.

Se, invece, si considerano tutte le raccomandazioni degli ultimi tre mesi sul titolo Prysmian scopriamo che il rating medio è Compra, con un prezzo obiettivo medio a un anno pari a 52,32 € in linea con le attuali quotazioni.

Le azioni Prysmian sono vicine a una fase ribassista?

Come si vede dal grafico, le quotazioni di Prysmian hanno raggiunto il livello dove è massima la probabilità che si possa assistere a un’inversione ribassista. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale inferiore a 49,64 €. In questo caso il ribasso potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.