Il punto su una utility dal dividendo molto interessante, circa 6%

Nonostante da oltre un mese le azioni Ascopiave sono come congelate, le prospettive nel medio/lungo termine potrebbero essere molto interessanti. Se a questo si aggiunge che la società paga un dividendo dal rendimento di circa il 6% possiamo sicuramente dire di essere in presenza di un titolo azionario molto interessante.

Le azioni Ascopiave sotto la lente di Mediobanca

Il broker ha aggiornato le previsioni per Ascopiave, riflettendo il nuovo piano industriale della società. Le stime sull’EBITDA per il periodo 2024-2027 sono state aumentate del 4% all’anno, soprattutto nel 2027, mentre le previsioni sull’utile netto per lo stesso periodo sono aumentate del 14% all’anno. Inoltre, le stime sul debito netto sono state ridotte a causa di spese in conto capitale inferiori rispetto alle previsioni precedenti.

Secondo il broker, Ascopiave rappresenta un’operazione azionaria a basso rischio, principalmente grazie alla sua esposizione quasi totale al business della distribuzione del gas. Il valore patrimoniale della società si basa principalmente sul valore della RAB nel settore della distribuzione del gas e sul valore delle opzioni put sulle sue partecipazioni residue in EstEnergy e HeraComm. Tuttavia, il prezzo attuale delle azioni implica uno sconto del 25% rispetto al valore della RAB, nonostante un premio del 10% riconosciuto ai principali concorrenti. Secondo Mediobanca, uno sconto così ampio non è ragionevole.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Ascopiave

La prima cosa da osservare è che dopo al termine della settimana del 11 marzo le quotazioni hanno registrato la migliore performance settimanale a quattro anni. Da quel momento in poi le quotazioni si sono mosse in una lunga fase laterale che, però, non ha mai rotto al ribasso in chiusura di settimana l’importantissimo supporto in area 2,331 €. Ciò vuol dire che il rialzo potrebbe continuare con obiettivi in area 3 €. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 2,581 €.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 2,331 €. In questo caso le quotazioni potrebbero tornare in area 1,9 €.

