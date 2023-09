Il primo bar in Italia che multa chi bestemmia: 5 euro alla bestemmia… d’autore

Una iniziativa insolita da parte di un bar in Italia: chi bestemmia dovrà pagare 5 euro di multa. Ecco dove si sta diffondendo l’iniziativa

Ci sono dei periodi della giornata in cui tutti noi possiamo essere presi dal nervosismo. I motivi possono essere tra i più generici: che sia per lavoro, per situazioni personali, o per motivi anche abbastanza futili. E ognuno di noi ha un modo di contenere o esprimere la rabbia assolutamente diverso. C’è chi la trattiene, chi la sfoga in maniera eccessiva, chi impreca. E può capitare che nelle imprecazioni, ci sia qualcuno che di frequente bestemmi.

In alcuni luoghi di Italia, bestemmiare fa praticamente parte del linguaggio comune. Non lo si fa perché magari non si è credenti, o perché si vuol necessariamente far riferimento a quella cosa specifica: è praticamente uno slang linguistico. Ed è talmente solito che in giro si sente in maniera molto frequente. Motivo per il quale, un bar del luogo, ha deciso di intraprendere una singolare iniziativa: 5 euro di multa per chi bestemmia nel suo bar. Ecco di cosa si tratta.

5 euro a bestemmia: la multa del bar

Non è insolito in alcuni luoghi del paese. Ascoltare frequentemente le bestemmie. Alcune di esse stanno entrando anche nel linguaggio comune di molti ragazzi, o è molto facile leggerle sui social. È innegabile che a qualcuno possa dare fastidio e ad altri meno. E un bar in provincia di Treviso, a Castello di Godego, ha deciso di portare avanti una curiosa iniziativa: 5 euro di multa per chi viene sorpreso a bestemmiare nel suo bar.

Ma come, una persona non è libera di dire ciò che vuole, anche tra sé e sé, che rischia addirittura una multa? Verrebbe da pensare. L’iniziativa però, oltre ad avere qualcosa di simpatico, ha un tema molto più profondo e particolare. Il bar che ha lanciato questa “multa” è il Bar Sport, in Veneto. Il Veneto, è molto noto per “bestemmiatori” seriali, o se non altro si diffonde molto questo luogo comune. Ma qual è quindi il fine di queste multe?

Il fine giustifica i mezzi?

Chi sarà sorpreso nel Bar Sport a bestemmiare, dovrà pagare una multa. Le sanzioni partono da 1 euro per una bestemmia, 2,50 euro per tre bestemmie, e se una è particolarmente offensiva, si potrà pagare anche fino a 5 euro. Oltre che per tutelare il bar, verrebbe da dire, la singolare iniziativa porterà il ricavato in beneficenza. Infatti, questa idea nasce dal fatto che un bambino aveva assistito alla scena in cui delle persone clienti del bar hanno bestemmiato. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza, e chissà che qualche cliente non ci pensi due volte prima di bestemmiare, soprattutto in presenza di minori.

La sanzione, se così si può chiamare, non è obbligatoria, e molti clienti di propria spontanea volontà, rei di aver bestemmiato, hanno pagato volontariamente dazio lasciando i soldi al gestore. Un modo singolare, anche simpatico, tra una birra e un’altra, di mettere freno a ciò che evidentemente è frequente all’interno di un bar. Un monito per i clienti: insomma, divertitevi ma fate anche attenzione.