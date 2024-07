Il Ftse Mib si avvicina ai massimi ultra decennali, cosa fare?

Il Ftse Mib chiude la settimana al rialzo e si avvicina ai massimi ultra decennali segnali a metà maggio. L’indice italiano, quindi, gode di ottima salute e potrebbe dare impostanti soddisfazioni nel corso delle prossime settimane.

La settimana si è conclusa positivamente per il Ftse Mib, che è tornato in area 34.500 punti. L’indice principale di Piazza Affari mostra un rialzo dell’1,7% nell’arco della settimana, superando la performance dell’Euro Stoxx 50 e dell’S&P 500, che ha aggiornato i record, così come il Nikkei giapponese.

Negli ultimi giorni, a livello internazionale, l’attenzione si è concentrata sulla doppia testimonianza di Jerome Powell al Congresso USA, sui prezzi al consumo statunitensi e sulle trimestrali delle grandi banche americane, pubblicate oggi prima dell’apertura di Wall Street. Il presidente della Federal Reserve non ha fornito indicazioni precise sulle tempistiche dei tagli ai tassi di interesse, ma ha mostrato una certa fiducia nella discesa dell’inflazione. I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono rallentati al 3% su base annua e l’indice core è sceso al 3,3%, alimentando le scommesse su una riduzione dei Fed Funds a settembre e su un ulteriore taglio entro fine anno.

In Europa, il secondo turno elettorale in Francia ha ribaltato i risultati del primo round, con la vittoria del Nouveau Front Populaire e il crollo del Rassemblement National di Marine Le Pen al terzo posto, secondo il presidente Macron, lasciando aperta la questione per la formazione del nuovo governo. Stasera è atteso il giudizio di Scope sul rating dell’Italia, attualmente pari a “BBB+” con outlook stabile. Cresce inoltre l’attesa per la riunione della Banca Centrale Europea in programma giovedì 18 luglio, anche se non sono previste modifiche ai tassi di interesse.

Con la rottura della resistenza in area 34.328 Il Ftse Mib Future si da’ l’opportunità di accelerare al rialzo. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 35.630. In questo caso il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 32.220.

