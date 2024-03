Ecco un titolo azionario dal dividendo con rendimento superiore al 12%

I conti del 2023 è il mega dividendo distribuito agli azionisti

Nel 2023, Banca Ifis ha registrato un utile netto della Capogruppo in crescita del 13,5% a 160,1 milioni di euro, raggiungendo anticipatamente i target previsti per il 2024. Il consiglio di amministrazione ha proposto all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un saldo del dividendo di circa 47 milioni di euro, pari a 0,90 euro per azione. Questo dividendo, previsto per il 2023, sarà pagato il 22 maggio 2024. In precedenza, la banca aveva distribuito un acconto sul dividendo di 63 milioni di euro, corrispondente a 1,2 euro per azione. Complessivamente, per il 2023, la Banca prevede di distribuire 110 milioni di euro di dividendi, coerentemente con la nuova policy adottata l’anno precedente.