Dopo l’approvazione dei conti 2023 le azioni MARR salgono in Borsa, dove potrebbero essere dirette?

Dopo avere registrato la migliore settimana da oltre 3 anni a questa parte, le azioni MARR non sono riuscite forzare al rialzo continuando in una fase laterale che al momento non permette di identificare la futura direzione con le probabilità a favore. Eppure i conti del 2023 sono stati molto buoni. Dove potrebbero essere dirette le quotazioni a questo punto?

I dati relativi all’esercizio 2023 per la società MARR

L’assemblea degli azionisti di Marr Spa ha ratificato il bilancio dell’esercizio 2023, evidenziando un incremento significativo nei ricavi consolidati, che sono saliti a 2.085,5 milioni di euro rispetto ai 1.930,5 milioni registrati nel 2022. Questo aumento ha contribuito a migliorare la redditività operativa, con un Ebitda consolidato che è cresciuto a 123,1 milioni di euro e un Ebit che ha raggiunto i 84,9 milioni. Tuttavia, il risultato netto consolidato, sebbene sia aumentato a 47,1 milioni di euro rispetto ai 26,6 milioni del 2022, è stato influenzato negativamente da maggiori oneri finanziari netti, principalmente dovuti all’aumento del costo del denaro.

Il Capitale Circolante Netto Commerciale (CCN) è rimasto stabile, posizionandosi a 170,6 milioni di euro, con un’incidenza simile rispetto all’esercizio precedente. L’indebitamento finanziario netto è aumentato a 223,4 milioni di euro, ma al netto degli effetti dell’applicazione del principio contabile IFRS 16, la Posizione Finanziaria Netta è risultata essere di 141,8 milioni. Questo aumento è stato influenzato principalmente dagli investimenti netti, compresi quelli per il nuovo centro distributivo in Lombardia.

Il patrimonio netto consolidato è cresciuto a 355,5 milioni di euro, includendo una Riserva sovraprezzo azioni per l’acquisto di azioni proprie. La Capogruppo Marr S.p.A. ha registrato ricavi totali di 1.969,4 milioni di euro e un risultato netto di 44,9 milioni di euro.

L’assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo lordo di 0,60 € per azione, superiore ai 0,38 € dell’esercizio precedente. Questo dividendo sarà staccato il 20 maggio 2024, con record date il 21 maggio e pagamento il 22 maggio. Alle quotazioni attuali il rendimento del dividendo è superiore al 5%.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul grafico delle azioni MARR

Dopo la migliore settimana da oltre tre anni a questa parte, le azioni MARR si sono mosse all’interno di uno stretto intervallo di prezzi compresso tra i livelli 11,29 € – 11,88 €. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Qualora le quotazioni dovessero partire al rialzo, lo scenario più probabile potrebbe essere quello mostrato in figura.

