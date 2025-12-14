Secondo Altroconsumo è uno dei migliori, ma chi produce il pandoro di Lidl? Non lo immagini proprio

Il pandoro di Lidl è salito sul podio di Altroconsumo che lo ha classificato come uno dei migliori del 2025. Ma chi lo produce? Non lo indovinerete mai.

Panettone o pandoro? Davanti a questa domanda io resto sempre basita e rispondo, a mia volta, con un’altra domanda: perché mai dovrei scegliere quando possono gustarmeli entrambi? Anche se sono di Milano io, a Natale, ad una bella fetta di pandoro non rinuncio.

L’importante è che sia bello soffice e realizzato con prodotti di buona qualità. Se pensate che per mangiare un buon pandoro sia necessario spendere una fortuna, sappiate che sbagliate e pure di grosso: ci sono ottimi dolci che costano meno di quello che immaginate.

Altroconsumo, come tutti gli anni, ha stilato la classifica dei migliori panettoni e dei migliori pandori tra quelli che possiamo trovare al supermercato. Non ci crederete ma il pandoro di Lidl ha sbaragliato la concorrenza ed è salito sul podio aggiudicandosi il terzo posto. Costa meno di 5 euro ma è delizioso. Il motivo? Viene prodotto da un vero colosso del settore. Quando vi svelerò il nome resterete a bocca aperta.

Pandoro Lidl: ecco chi lo produce

Se dietro ad un grande uomo c’è sempre una grande donna, è indubbio che dietro ad un grande pandoro debba esserci sempre un grande nome. E, infatti, il pandoro Favorina, che possiamo trovare da Lidl a soli 4,99 euro, viene prodotto da un vero e proprio colosso del settore dei dolci di Natale.

Lidl, da oltre 30 anni, è sbarcato in Italia e ha rivoluzionato il nostro modo di fare la spesa. Infatti questa catena di discount ci ha insegnato che, per avere prodotti di buona qualità, non è sempre necessario spendere una fortuna. Nei vari punti vendita possiamo trovare prodotti ottimi a prezzi decisamente più bassi rispetto a quelli che si trovano nei normali supermercati. Il motivo dei prezzi così bassi è semplice: da Lidl non si trovano marchi famosi.

Troviamo marchi anonimi che non vengono pubblicizzati in televisione o sulle riviste ma che sono altrettanto buoni dei prodotti dei marchi famosi. Un esempio è il pandoro Favorina che, pur costando solo 4,99 euro a confezione, è stato premiato con la medaglia di bronzo da Altroconsumo superando pandori di marchi molto più famosi come Motta o Melegatti. Ma come fa ad essere così buono e, al tempo stesso, a costare così poco? Il motivo è semplice: viene prodotto da un’azienda leader del settore dei dolci natalizi.

Di quale azienda si tratta? Niente di meno che la Bauli. Il pandoro Favorina viene prodotto nello stabilimento di Castel d’Azzano (in provincia di Verona) della Bauli. Questo non significa che i due pandori – quello Favorina e quello a marchio Bauli – siano del tutto identici ma, in ogni caso, il pandoro di Lidl è realizzato da una delle aziende leader nel settore dei lievitati e, anche leggendo la lista degli ingredienti, ci si accorge che è un pandoro industriale di ottima qualità.