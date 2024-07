Continuano ad arrivare i downgrade e il ribasso di Amplifon non si ferma

Un titolo azionario già in difficoltà come Amplifon subisce i dati negativi dei suoi competitors indebolendosi ancora di più. Quali sono i livelli chiave dai quali le quotazioni potrebbero ripartire al rialzo?

La guidance al ribasso di Demant

Il produttore di apparecchi acustici danese Demant ha ridotto la previsione annuale a causa di un rallentamento della crescita nei segmenti Hearing Aids e Diagnostics nel primo semestre, mentre il segmento Hearing Care è rimasto in linea con le attese con una crescita organica del 3% nel primo semestre e del 5% nel secondo trimestre. Nel segmento Hearing Aids, negli Stati Uniti, una strategia di riposizionamento dei marchi ha portato a una significativa perdita di quote di mercato nel segmento “managed care” durante il secondo trimestre, non completamente compensata dalle vendite ai distributori indipendenti. Demant prevede che una forte concorrenza possa influenzare le prospettive di crescita, specialmente nei canali e segmenti più sensibili al prezzo.

Le nuove previsioni per l’anno fiscale 2024 sono le seguenti:

Crescita organica tra il 2% e il 4% (precedentemente 4%-8%), rispetto al consensus del 5,7% (fatturato di DKK 23,156 milioni).

EBIT rettificato tra DKK 4,300 e 4,600 milioni (precedentemente DKK 4,600-5,000 milioni), rispetto al consensus che prevedeva una diminuzione del 4%-10% a DKK 4,779 milioni.

Il riacquisto di azioni rimane invariato a oltre DKK 2,000 milioni.

Le raccomandazioni degli analisti

Andando a considerare le raccomandazioni degli analisti pubblicate negli ultimi tre mesi si scopre che il rating medio è Compra con un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di circa il 20%.

Le indicazioni dell’analisi grafica

La tendenza in corso è decisamente ribassista e potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura. Tuttavia, lungo il percorso ribassista c’è un’ancora di salvezza molto importante che già in passato ha salvato le azioni Amplifon dal tracollo. Stiamo parlando di area 23,77 €. La tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripresa del rialzo. In caso contrario le quotazioni non potrebbero che accelerare al ribasso.

