Addio mattone per investimento, ecco il nuovo modo per guadagnare con gli immobili anche il 10% all’anno

Il mercato immobiliare digitale offre nuove opportunità di investimento per i privati risparmiatori, grazie alla digitalizzazione dei processi. In questo articolo, scopriremo come un privato investitore può sfruttare la tecnologia digitale per investire nelle case.

Il mercato immobiliare digitale è un settore in forte crescita, che permette di investire in immobili tramite piattaforme online, senza dover acquistare fisicamente le proprietà. Si tratta di una forma di investimento alternativo, che offre diversi vantaggi rispetto al mercato immobiliare tradizionale. Ma come funziona esattamente questa nuova forma d’investimento in grande crescita?

Addio mattone per investimento, ecco come si investe adesso nelle case

Oggi sul web si possono trovare piattaforme che offrono l’opportunità di investire in progetti immobiliare. Questa nuova forma d’investimento nel mercato immobiliare offre molti vantaggi. Prima di tutto si può investire con cifre molto basse, a partire da poche centinaia di euro, e diversificare il proprio capitale su più progetti e mercati.

In alcuni progetti si può entrare e uscire dall’investimento in qualsiasi momento, vendendo o acquistando quote di immobili tramite le piattaforme online.

Grazie alla digitalizzazione delle informazioni, si può accedere a tutte le informazioni relative agli immobili, come la valutazione, la rendita, i costi, i documenti, ecc. Infine, questa modalità di investimento offre una elevata redditività. L’investitore può beneficiare di rendimenti più elevati del mercato immobiliare fisico, rendimenti che possono anche superare il 10% all’anno.

Come investire nel mercato immobiliare digitale?

Per investire nel mercato immobiliare digitale, è necessario scegliere una piattaforma online che offra questo servizio, e registrarsi con i propri dati personali e bancari. Housers è una delle più affidabili. Questa piattaforma di crowdfunding immobiliare in Europa permette di investire in immobili residenziali e commerciali in Italia, Spagna e Portogallo, con rendimenti medi del 10% annuo.

Brickstarter è la prima piattaforma di crowdfunding immobiliare dedicata alle case vacanza. Questa piattaforma permette di investire in immobili turistici in Spagna, con rendimenti medi del 12% annuo. Re-Lender è la prima piattaforma di crowdlending immobiliare in Italia, che permette di prestare denaro a promotori immobiliari, con rendimenti medi del 9% annuo.

Anche il mattone digitale ha i suoi contro

Investire nel mercato immobiliare digitale è una scelta intelligente e conveniente per chi desidera diversificare il portafoglio e ottenere rendimenti superiori alla media. Tuttavia, come ogni investimento, comporta anche dei rischi. Per esempio la perdita del capitale, il ritardo o il mancato pagamento degli interessi, o la variazione del valore degli immobili. Pertanto, è importante informarsi bene prima di investire, e valutare attentamente il proprio profilo di rischio e le proprie aspettative di rendimento.