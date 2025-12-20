Riconoscere le chiamate truffa diventa più facile: il nuovo trucco che sgama subito i furbetti

È in arrivo un nuovo strumento che renderà ancora più facile riconoscere le chiamate trucca: con questo trucchetto sgami subito i malintenzionati.

Ogni giorno decine di migliaia di utenti sono tempestati da chiamate di telemarketing o presunte tali. Sì, perché come se non bastasse oltre la pubblicità che già ci infastidisce a qualsiasi ora ci sono anche delle telefonate, che provengono perlopiù dall’estero, che simulano situazioni di ogni tipo, ma che in realtà sono finalizzate a sottrarre i nostri dati sensibili e i nostri soldi.

Non c’è quindi da stupirsi se riuscire a destreggiarsi in questa ‘giungla’ è diventato sempre più difficile. Per fortuna le autorità competenti stanno prendendo provvedimenti al fine di limitare sia il telemarketing aggressivo, sia i vari tentativi si truffa. A tal proposito, con l’inizio del prossimo anno, è in arrivo un nuovo strumento che renderà tutto più facile.

In arrivo un nuovo trucco che sgama le chiamate truffa: come funziona

Stufi delle chiamate truffa? C’è una buona notizia: l’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) sta mettendo a punto un nuovo strumento che aiuterà gli utenti a riconoscere subito i numeri di telefono falsi. Una delle principali difficoltà in questo settore è proprio riuscire a distinguere i numeri di telefono reali (anche utilizzati da varie aziende a scopo di telemarketing) e numeri di telefono fasulli, usati dai truffatori per scopi illegali.

A rendere la vita degli utenti ancora più difficile si aggiunge il fatto che finora i cybercriminali sono riusciti ad ordire truffe telefoniche utilizzando il sistema delle chiamate estere che sembrano provenire dall’Italia (spoofing), imitando soprattutto numeri di banche, enti pubblici e aziende. Per cercare di bloccare questi tranelli le autorità competenti hanno introdotto diverse misure, l’ultima delle quali lo scorso novembre, finalizzate a verificare in tempo reale se un certo numero esiste veramente oppure no, controllando anche a chi è assegnato e dove è collocato.

Per rafforzare questa linea, l’Agcom ha recentemente avviato un piano di revisione di numerazione nazionale per tutelare gli utenti. Nello specifico, sta elaborando ad una nuova funzione per i numeri brevi, ovvero quelli che finora sono stati utilizzati solo per ricevere le chiamate. Il principio alla base di questa novità è che i numeri a tre cifre vengano riservati esclusivamente ai servizi ufficiali, così da renderli immediatamente riconoscibili dagli utenti, che quindi non rischieranno di rispondere a chiamate di telemarketing o possibili truffe.

Si tratterebbe di un ‘trucchetto’ che aiuterebbe moltissimo anche gli utenti più in là con gli anni e quelli con minore dimestichezza con la tecnologia, perché di fatto sarebbe una sorta di ‘firma’ o ‘segnale’ che permette di capire subito chi sta chiamando. Secondo quanto dichiarato da Laura Aria, commissaria Agcom, la novità dovrebbe scattare a febbraio. Per maggiori informazioni sull’argomento, continuate a seguirci sul nostro sito Internet.