Rocio Munoz Morales, dopo anni spunta la verità: ha dovuto farlo “per sfogarsi”

A distanza di anni Rocio Munoz Morales si lascia sfuggire inedite rivelazioni: ecc cosa ha fatto la splendida attrice per sfogarsi.

Sempre incantevole e in forma smagliante, Rocio Munoz Morales cattura piacevolmente l’attenzione dei suoi tantissimi e affezionati fan ogni volta che si mostra. Con qualsiasi look è davvero pazzesca ed è impossibile che passi inosservata, i suoi seguaci la venerano e non perdono occasione per farle notare quanto sia meravigliosa e super seducente.

In passato ha dovuto fare i conti con feroci critiche e polemiche a causa dell’inizio della sua storia d’amore con Raoul Bova. I due si sono conosciuti sul set del film Immaturi – Il viaggio, era il 2013 e l’attore si stava separando dalla sua prima moglie, Chiara Giordano. In molti l’hanno accusata di essere stata la causa della fine del loro matrimonio, in più occasioni però lui ci ha tenuto a precisare che tutto era già finito. Da oltre dieci anni insieme, la loro relazione procede a gonfie vele.

Nel tempo hanno dimostrato a tutti che il loro era vero amore e non un semplice flirt. Ad oggi non sono ancora convolati a nozze, ma dalla loro unione sono nate due splendide figlie nel 2015 e nel 2018. Rocio Munoz Morales, sul suo profilo Instagram, pubblica spesso scatti di famiglia che conquistano sempre tutti. A far girare la testa ai suoi tantissimi fan sono tuttavia le foto in cui si mostra sensuale e ammaliante, quelle in cui mette in risalto non solo la sua favolosa bellezza ma anche il suo corpo da urlo.

Dopo anni Rocio Munoz Morales si lascia sfuggire una rivelazione: ecco cosa fece per sfogarsi

Nel 2022 la splendida attrice è stata scelta come madrina della Mostra internazionale del Cinema di Venezia: quando glielo hanno proposto non riusciva a crederci.

In una passata intervista Rocio Munoz Morales ha rivelato che le avevano chiesto di non dirlo a nessuno e lei non ne parlò nemmeno con la madre e con il compagno. L’emozione provata in quel momento era davvero tantissima e non era semplice tenerla tutta per sé. Ha poi svelato: “Per sfogarmi mi sono messa a scrivere il discorso che poi in gran parte è stato il discorso d’apertura.”

L’attrice ha fatto successivamente sapere che il red carpet di apertura è stato bellissimo. Per lei è stato come un battesimo ed era super concentrata, perché ci teneva tantissimo a fare una bella cerimonia. La compagna di Raoul Bova ha poi rivelato che desiderava che quel momento non finisse mai.