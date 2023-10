Nessuno sopporta questi segni zodiacali: svelato il motivo, come dargli torto

Ci sarebbero dei segni zodiacali davvero insopportabili: ecco come sopravvivere alla loro influenza e imparare a comprenderli

Che ci si creda o non ai segni zodiacali, di sicuro il temperamento di chi è nato nello stesso periodo ha molte affinità.

Ecco perché, al di là dell’oroscopo che è di sicuro interessante, ma che non costituisce scienza esatta, ci sono stati degli studi volti a capire se ci fossero o meno correlazioni tra il mese di nascita e il carattere delle persone.

Ed effettivamente alcune correlazioni ci sono. Ma venendo al dunque, in materia di oroscopo, ci sarebbero dei veri e propri segni che statisticamente sarebbero meno graditi dagli altri. Ecco perché a volte proprio il segno zodiacale spaventa.

Segni zodiacali insopportabili: attenzione alla data di nascita se non vuoi risultare antipatico

Alcuni segni zodiacali risulterebbero davvero appartenere a persone scontrose. Ecco quali sarebbero i segni più temuti proprio per questa caratteristica. Non si tratta di una classifica, ogni segno zodiacale indicato ha delle caratteristiche proprie per cui risulta scontroso.

Cancro. Quando si parla di questo segno non si può che non mettere in evidenza i chili di emotività che lo caratterizza. Un segno d’acqua timido ed eccessivamente sensibile. Attaccato ai propri affetti e che risulta come un vetro fragile, che rischia ogni secondo di essere distrutto da una palla demolitrice. Eppure, nonostante la tenue apparenza di bontà, questo segno appartiene a persone profondamente insicure. Ciò fa fuoriuscire un’altra caratteristica – non proprio piacevole – dei cancerini: l’invidia. Sì, il cancro guarda gli altri come se avessero sempre qualcosa in più, in loro vive un sentimento di inferiorità congenito quasi. Ma la voglia di mantenere le apparenze rende le persone di questo segno spesso accondiscendenti (troppo), strane e scontrose, a volte eccessive e goffe, tanto da risultare scontrose. Si che tendano troppo a rimuginare sulle proprie azioni.

Sagittario. Un segno che è di fuoco, ma spesso di… Niente arrosto! Il modus operandi del sagittario è quello di scattare come un toro impazzito, senza la maggior parte delle volte capire si tratti di una semplice strategia altrui di portar loro sul torto o renderli ridicoli. l sagittario sono eccessivamente impulsivi e spesso non riescono a contare sino a 10 prima di manifestare il loro disappunto. Per loro l’importante è sentenziare su tutto, anche sugli argomenti che non padroneggiano a pieno. Basta che faccia notizia! Questa è la caratteristica che renderebbe il sagittario scontroso e fastidioso, a volte fuori luogo. Spesso si evitano battute in sua presenza per paura di essere fraintesi e di incominciare una storia infinita di accuse.

Acquario. Un segno d’aria che ama essere eccessivo e fuori dalle regole, queste ultime, infatti, li spaventerebbero a morte. Anzi, proprio le persone eccessivamente serie e che non amano l’estrosità, l’eccentricità fanno andare l’acquario su di giri. Le persone appartenenti a questo segno amano stare al centro dell’attenzione e circondarsi di gente, diventano, però, eccessivamente scontrose quando si trovano davanti a soggetti che non sono interessati a tante moine! Un po’ meno! verrebbe da dire, cari acquario, non tutti amano la vostra eccentricità, entusiasmo e schiamazzi!

Scorpione. Poteva mai mancare? Presente praticamente in tutte le classifiche dei “segni più….”. Di quel che si voglia dire di questo segno di acqua (palustre), lo scorpione si fa sempre notare. Tipica la reazione al “sono dello scorpione”. La risposta è sempre un freddo “ah” da parte degli altri. Sì, ammettiamolo cari scorpioni, basta poco per farvi notare, nonostante non ve ne freghi un bel niente. Anzi, per voi la privacy è tutto, il gossip zero, a meno che non vogliate distruggere qualcuno. Ma lo spionaggio non ha niente a che vedere con il gossip, vero? Ad ogni modo le persone sotto il segno dello scorpione sono caratterizzate da un atteggiamento assolutamente sui generis. Non si smuovono più di tanto, non mostrano affetto, sono algide con la maggior parte delle persone, tranne le poche selezionate. Hanno una corazza forte e luminosa che fa da protezione naturale, per non parlare della coda, pronta ad uccidere col veleno potente, di cui sono armati. Ok, ok tutto. Fatto sta che il vostro modo di essere osservatori e taglienti comunicatori solo quando è il momento giusto vi rende assolutamente scontrosi. Un po’ meno snob, carissimi pungiglioni!