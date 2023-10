L’uomo definito il più felice al mondo regala 5 consigli a tutti per diventare come lui

I 5 consigli dell’uomo più felice del mondo per vivere bene e diventare come lui: segui il suo esempio e comincia una nuova vita!

Tutti noi abbiamo come principale obiettivo nella vita quello di essere felici. Spesso, però, si confonde la felicità con una forma di appagamento che può derivare da fattori esterni quali il denaro, il successo, la fama, l’ammirazione e così via.

In realtà, la felicità dovrebbe provenire da dentro di noi, in modo tale che non sia uno stato d’animo transitorio, bensì una condizione permanente. Ad ogni modo, qual è il segreto per vivere un’esistenza felice e serena?

La risposta la svela l’uomo più felice del mondo: Matthieu Ricard, un ricercatore francese che ha deciso di diventare un monaco buddista. Ecco quali sono i suoi 5 consigli per diventare come lui.

I consigli dell’uomo più felice al mondo per vivere bene e diventare come lui

Come abbiamo anticipato, Matthieu Ricard è considerato scientificamente l’uomo più felice del mondo. Alcune analisi hanno di fatto dimostrato che il suo cervello produce un’enorme quantità di onde gamma, mai riscontrate prima.

Dall’alto della sua esperienza Ricard ha svelato quelli che secondo lui sono i 5 consigli da seguire per vivere una vita felice e serena e diventare come lui:

non preoccuparti di ciò che non puoi risolvere: molto spesso le nostre preoccupazioni derivano da qualcosa che non dipende da noi e che non possiamo, quindi, controllare. Smettere subito di pensarci è il primo passo per alleggerirci da questo peso. Concentrati piuttosto su ciò che puoi cambiare; trova il tuo perché: in giapponese si dice ‘ikigai’ ed è la ragione della propria esistenza. In pratica, bisogna trovare all’interno delle nostre giornate uno scopo per cui valga la pena alzarsi la mattina. Domandati che cosa ti fa sentire bene e sfruttalo come motivazione per andare avanti ogni giorno; allena la felicità: pensa alla felicità come ad un muscolo che va allenato attraverso l’esercizio. Progressivamente, grazie ai propri sforzi, diventerà sempre più forte fino a entrare a far parte in pianta stabile all’interno della nostra vita; renditi utile: la felicità può essere anche condivisa. Spesso rendersi utile e aiutare gli altri genera in noi gioia e serenità; sii felice per gli altri: cerca di vivere di felicità riflessa. Prova a liberarti dall’egoismo e dal narcisismo e sii felice per i successi altrui.

Vedrai, grazie a questi semplici consigli anche tu potrai trovare la felicità nelle piccole cose e sentirti sempre appagato e in pace con te stesso.