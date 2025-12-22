Napoli-Bologna probabili formazioni: grave forfait prima della finale di Supercoppa

Niente finalissima di Supercoppa Italiana per un top player in Napoli-Bologna, le probabili formazioni orientate verso delle scelte ben precise a poche ore dal fischio di inizio.

È il giorno di Napoli-Bologna, con le probabili formazioni che ormai sono da ritenersi già definitive. Si scende in campo all’Al-Awwal Park di Riyad alle ore 20:00 italiane, con la vincente del match che porterà a casa con sé la Supercoppa Italiana. Arbitra l’incontro il signor Andrea Colombo della sezione arbitrale AIA di Como. La gara prevede eventualmente che la disputa venga decisa ai calci di rigore se al termine dei novanta minuti regolamentari dovesse persistere il risultato di parità, senza passare per i tempi supplementari.

Napoli e Bologna hanno sconfitto rispettivamente il Milan per 2-0 giovedì scorso e l’Inter proprio ai rigori venerdì, dopo l’1-1 finale. Dal dischetto è finita 2-1 per i rossoblù. E quindi questa sera si sfidano la vincitrice dell’ultimo scudetto e la vincitrice dell’ultima edizione della Coppa Italia, proprio come prevedeva il vecchio formato a due squadre. Inter e Milan hanno partecipato al torneo in quanto seconda classificata nell’ultima Serie A e squadra perdente nella finale di Coppa Italia rispettivamente.

Napoli-Bologna probabili formazioni, chi non ci sarà

Tra gli azzurri c’è un ballottaggio in difesa, con l’ottimo Juan Jesus che dovrebbe cedere il posto ad Alessandro Buongiorno. Per il resto Antonio Conte riproporrà la difesa a 3, con capitan Di Lorenzo impiegato nella posizione di braccetto a destra e con Rrhamani centrale. Questo modulo, con 4 a centrocampo e 3 in attacco, è stato scelto giocoforza da Conte per ovviare alla assenza di numerosi centrocampisti.

In Arabia Saudita non si sono aggregati al Napoli i lungodegenti De Bruyne, Zambo Anguissa e Gilmour, oltre al portiere Meret. Quest’ultimo però è vicino al rientro. E potrebbe persino giocare uno scampolo di match Romelu Lukaku, assente da metà agosto. Per lui sarebbe il debutto stagionale. Tranne che per la presenza di Buongiorno, il Napoli scenderà poi in campo con gli stessi uomini che hanno battuto agevolmente il Milan.

Di contro c’è un Bologna che vola sulle ali dell’entusiasmo e che punta a prolungare il suo ruolo di ammazza-grandi. Sconfiggere il Napoli vorrebbe dire rivincere un trofeo a sei mesi di distanza dalla Coppa Italia, dopo che per decenni gli emiliani avevano tenuto la loro bacheca vuota. E giusto quaranta giorni fa gli uomini allenati da Vincenzo Italiano avevano vinto contro i campioni d’Italia per 2-0 in campionato.

Chi gioca in Napoli-Bologna

I felsinei dovranno rinunciare a Federico Bernardeschi, infortunatosi contro l’Inter. L’ala sinistra mancina si è fratturata una spalla e ritornerà solamente a febbraio. Ma ci saranno altri cambi per la partita di questa sera, fermo restando che non saranno della gara i vari Skorupski, Casale, Freuler e Bonifazi.

Italiano deve decidere chi far giocare tra Pobega (favorito) e Ferguson, oltre che tra Castro ed Immobile. Bernardeschi invece verrà sostituito dall’inglese Rowe.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; David Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

La finale di Supercoppa Italiana potrai vederla su Italia 1 in chiaro ed in diretta. Se non potrai seguire l’incontro sulla tv, potrai farlo comodamente da pc, smartphone e tablet mediante la app di SportMediaset dopo esserti facilmente registrato in modo del tutto gratuito.