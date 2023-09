Incubi ricorrenti, c’è un motivo se li fai: ecco spiegazione e interpretazione

Se fai sempre incubi c’è un motivo: ecco la vera spiegazione e anche l’interpretazione di quello che avviene nella tua testa.

La notte non sempre si fanno bei sogni, purtroppo ci sono anche gli incubi che possono diventare davvero preoccupanti quando diventano ricorrenti. Ci può essere però una spiegazione e il modo in cui interpretarli per scoprire qualcosa in più su se stessi.

Gli incubi ricorrenti possono essere fatti per diversi motivi. Secondo gli studiosi infatti ci sono diversi tipi di sogni terrificanti, quelli dovuti a un trauma e quelli ordinari. A prescindere dalle età a tutti capita di farli, ma se avvengono in maniera ordinaria è possibile scoprirne le motivazioni e trovare delle valide interpretazioni.

Incubi notturni, perché li facciamo: la spiegazione e l’interpretazione dei sogni terrificanti, ecco perché avvengono

Sia adulti che bambini fanno incubi alla sera, ma mentre i più piccoli quasi sempre li dimenticano, gli adulti ricordano quasi sempre quello che hanno sognato la notte. Esiste infatti una connessione tra quello che si sogna e quella che è la realtà. Spesso le persone che vivono questi sogni terrificanti hanno uno stato d’ansia perenne.

A differenza se si ha una vita particolarmente vivace in veglia anche la notte si possono fare bei sogni. Sono quindi i fattori esterni a influire sullo sviluppo degli incubi, come anche l’assunzione di determinati farmaci o sostanze eccitanti, ma anche determinati cibi. Quello che diventa sogno la notte è collegato alla base REM ovvero quella del risveglio e molte volte le cose assurde che vediamo negli incubi non sono altro che il frutto di quello che abbiamo letto o visto in un film. In questo caso non bisogna preoccuparsi infatti gli incubi risultano essere addirittura uno sfogo o controllo dello stress.

Più preoccupanti sono invece gli incubi post traumatici che generalmente fa chi ha vissuto momenti drammatici e violenti. Le vittime di questi eventi tendono a viverle anche nei sogni, pur dopo molti anni. In questi casi bisogna seguire una terapia per avere padronanza del sogno, ovvero il controllo onirico per trasformare gli incubi in sonni meno traumatici.

Non è molto semplice farlo, ma attraverso la gestione di questa fase si possono imparare a controllare anche quelle che sono le paure diurne. Insomma quello che viviamo nella realtà purtroppo condiziona anche il nostro sonno e i nostri sogni, o meglio gli incubi.