Cronologia astrologica della tua vita: quando la scopri capisci il senso degli eventi passati e fai le scelte giuste per il futuro

Forse non lo sapevi, ma grazie alla cronologia astrologica della tua vita, puoi capire il passato e costruire un nuovo futuro.

Spesso e volentieri, ci capita di porci delle domande in merito al senso di determinati avvenimenti nella nostra vita.

Sappiamo perfettamente che ogni persona attraversa eventi e circostanze unici, ma allo stesso tempo sappiamo anche che vi sono degli elementi comuni che rendono simili le nostre esperienze di vita.

Quando parliamo di cronologia astrologica, parliamo proprio dell’arte di comprendere gli avvenimenti della nostra vita, grazie a una matrice comune che sta proprio nel modo in cui gli astri si allineano nell’universo.

Vi sono, in effetti, delle leggi universali sottili che tengono in piedi e regolano l’intero universo e noi non ne siamo assolutamente esenti.

Ad esempio, la terra impiega un anno per fare un giro intero attorno al sole, una giornata per fare un giro completo su se stessa, Saturno impiega ben trent’anni per fare il giro attorno al sole, mentre Urano 84.

Queste leggi sono valide per tutti noi e, secondo la cronologia astrologica, in questi snodi unici, sono contenuti dei veri e propri portali, che rappresentano delle opportunità uniche per le vite di tutti noi.

Grazie alla cronologia astrologica possiamo fare un viaggio nel nostro passato e comprendere anche la matrice del nostro futuro, approfondendo la conoscenza di noi stessi.

Capire se stessi e il proprio passato attraverso la cronologia astrologica, per mettere le radici del nostro futuro

Secondo la cronologia astrologica esistono delle fasi della vita, attraverso cui tutti noi passiamo, e che sono lì per insegnarci qualcosa e per accompagnarci nella nostra evoluzione come esseri umani.

L’età che va dai sette agli otto anni è l’età che viene chiamata “l’apertura del quadrato di Saturno”. Questa è la fase in cui ogni bambino comprende di esistere aldilà di coloro che si prendono cura di lui.

L’età di nove anni e quella dei cosiddetti “nodi di opposizione”, in cui non esiste più solamente il nucleo familiare, ma si iniziano a sviluppare delle amicizie che vanno al di fuori dello stesso.

L’età dei 12 anni inaugura il “ritorno a Giove”, una fase di vero e proprio passaggio che ha a che fare con il pianeta dell’abbondanza e della saggezza. Ogni ragazzo e ragazza sta entrando, in questa età, nella fase più delicata della sua vita, in cui vivrà grandi trasformazioni che lo cambieranno sia fisicamente, che psicologicamente.

È all’età di 21-22 anni che avviene “la chiusura del quadrato di Saturno”. Si tratta di quella fase in cui entriamo nella nostra vita da adulti, con il bagaglio di quello che abbiamo appreso nella nostra infanzia e adolescenza. E proprio con questo bagaglio siamo pronti ad affrontare le sfide della vita.

Ma non è finita qui, perché proprio questi cicli saranno quelli che si ripeteranno durante il corso di tutta la nostra vita, in un percorso di evoluzione e crescita costante.