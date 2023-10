Come evitare il reflusso eliminando alcuni alimenti dalla propria dieta, funziona davvero

Il reflusso gastroesofageo è un problema sempre più diffuso, ma può essere eliminato con un’alimentazione controllata.

A tutti è capitato almeno una volta nella vita di mangiare più di quanto fosse necessario. Solitamente, nella quotidianità, si cerca di evitare eccessi, misurando il quantitativo e scegliendo con accuratezza gli alimenti.

Non sempre si riesce però a essere ligi alle regole, specialmente in periodi dell’anno in cui si è portati a mangiare fuori casa più volte a settimana (durante le vacanze estive o quelle natalizie ad esempio). In queste occasioni si tende a mangiare più del normale e spesso alimenti che vanno in contrasto con un regime dietetico salutare.

Il primo scotto da pagare in queste occasioni è la pesantezza di stomaco e la difficoltà a digerire. Può capitare anche che l’eccesso di bagordi comporti lo sviluppo del reflusso gastroesofageo, ovvero la risalita sino all’esofago del contenuto acido dello stomaco. Questo fenomeno causa una sintomatologia fastidiosa, tra cui rigurgito acido, dolore al petto, bruciore di stomaco e dell’esofago stesso.

In genere, quando si verifica solo in queste occasioni, si può risolvere il tutto con un inibitore di pompa gastrica per lenire i sintomi e con il ritorno alla normale alimentazione nei giorni successivi.

Può capitare, però, che il reflusso si presenti anche in assenza di occasioni straordinarie e questo è probabilmente dovuto ad un’alimentazione scorretta. Probabilmente si esagera con i cibi ad alto contenuto calorico, con il piccante e con il consumo di alcol. Tra le altre cause comuni c’è anche il consumo di tabacco. Avere costantemente il reflusso è doloroso e peggiora la qualità della vita, dunque è bene porre rimedio alla situazione.

Come eliminare il reflusso attraverso una dieta equilibrata

Prima di inoltrarci nei consigli sull’alimentazione, è bene precisare che in presenza di reflusso costante e di sintomi acuti è sempre meglio rivolgersi al proprio medico di base. Questo infatti potrebbe consigliarci una cura che ci permetta di eliminare sia i sintomi che il problema. Tuttavia se si continuerà a mantenere uno stile di vita errato, il problema potrebbe ripresentarsi. Vediamo dunque quali sono gli alimenti da eliminare dalla nostra dieta per evitare che questo accada:

1- Evitare gli alimenti grassi: un eccessivo consumo di alimenti grassi può causare il rilassamento del sistema sfintere esofageo e dunque facilitare la risalita di acidi dallo stomaco. Evitiamo dunque fritti, carni grasse, preparazioni con il burro e formaggi. Preferiamo carni magre, pesce e fonti di grasso naturali.

2- Limitare il piccante: il peperoncino in dosi non eccessive fa bene alla salute, ma mangiare sempre cibi piccanti può irritare lo stomaco e aumentare la produzione acido gastrico. Limitiamo dunque peperoncini, pepe, curry, cipolla e aglio, sostituiamo con erbe e spezie per dare sapore ai piatti.

3- Limitare gli Agrumi: mangiare agrumi in dosi corrette fa bene alla salute poiché fornisce all’organismo delle proteine essenziali. Tuttavia l’eccesso di consumo dei loro succhi acidi aumenta il bruciore di stomaco.

4- Evitare alcol e bevande gassate: l’alcol come i succhi degli agrumi e il piccante può irritare la mucosa dello stomaco e favorire la produzione di acido gastrico. Mentre le bevande gassate portano al rilassamento dello stomaco e ad una maggiore pressione sull’esofago che potrebbe spingere la risalita degli acidi.

5- Limitare dolci e cioccolato: sia i dolci molto grassi che il cioccolato possono far rilassare il sistema sfintere esofageo inferiore e favorire la risalita di gas acidi dallo stomaco.