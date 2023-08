Come diventare insegnante di sostegno: il percorso formativo da seguire

Chi desidera lavorare nel mondo scolastico ed è propenso ad aiutare gli altri potrebbe diventare insegnante di sostegno. In che modo?

Gli insegnanti di sostegno si occupano del percorso educativo dei ragazzi affetti da disabilità.

Il loro ruolo consiste non solo nell’aiutare lo studente durante le lezioni e nello svolgimento dei compiti ma anche nel favorire l’integrazione con i compagni di classe.

Al pari degli altri professori, gli insegnanti di sostegno prendono parte sia alle lezioni quotidiane sia alle altre attività scolastiche, ad esempio, gite o laboratori creativi.

Tra le mansioni tipiche rientrano:

pianificazione delle lezioni;

spiegazione degli argomenti del piano di studio all’alunno;

preparazione e la correzione di compiti da svolgere a casa;

valutazione dell’alunno tramite verifiche e interrogazioni;

compilazione del registro di classe;

partecipazione ai consigli di classe e ai colloqui con i familiari.

Per diventare insegnanti di sostegno è obbligatorio un Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e specifici requisiti.

Per lavorare presso le scuole d’infanzia e le primarie, è richiesta la laurea in Scienze della formazione primaria oppure il diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 (o il diploma linguistico).

La legge, però, prevede due procedure diverse a seconda che si intenda conseguire la specializzazione all’insegnamento oppure diventare insegnante di sostegno di ruolo.

Percorsi per la specializzazione e l’immissione in ruolo degli insegnanti di sostegno

Per ottenere la specializzazione all’insegnamento sul sostegno, bisogna possedere un valido titolo di studi per la singola classe di concorso e i 24 CFU nella materie antropo-psico-pedagogiche e metodologiche oppure essere abilitati su una classe di concorso (in questo caso non sono necessari i 24 CFU).

Per diventare insegnanti di ruolo su posti di sostegno, invece, è richiesto il superamento di uno specifico concorso, a cui possono partecipare coloro che hanno un titolo di accesso ad una classe di concorso, i 24 CFU, la specializzazione sul sostegno e l’abilitazione su una classe di concorso.

Quest’ultima si ottiene dopo aver portato a termine un percorso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA).

L’accesso al TFA, tuttavia, è consentito esclusivamente a coloro che possiedono determinati requisiti. Per la scuola primaria sono necessari, alternativamente:

laurea in Scienze della formazione primaria o titolo analogo conseguito all’Estero e riconosciuto in Italia;

diploma magistrale, conseguito in Italia o all’Estero, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, invece, bisogna avere, alternativamente: