Altro che la sera, la camomilla la devi fare al mattino: ma non per berla! Ecco il suo uso incredibile

Pensando alla camomilla certamente immaginiamo la nota bevanda per riposare bene, ma i suoi benefici sono molti altri.

Le bustine di camomilla, un tempo, si trovavano in tutte le case; oggi la bevanda riscuote forse minor successo, e anche gli usi “off label” sono stati dimenticati. Invece i nostri nonni sfruttavano le potenzialità di questo fiore sia per la salute che per la bellezza.

Possiamo ovviamente bere una camomilla di sera, per favorire il sonno, ma anche sfruttare la bevanda al mattino; ci servirà come beauty care, e in particolar modo effettuando impacchi sugli occhi. A causa dell’uso continuo di smartphone, pc e altri dispositivi il benessere degli occhi è più a rischio: alzi la mano chi non ha mai sofferto di bruciori, fastidi o secchezza, magari proprio dopo una lunga giornata di lavoro al pc.

Certo esistono tanti tipi di colliri, perfetti per tutte le esigenze. Ma se non abbiamo avuto il tempo di acquistarne uno possiamo abbracciare i “rimedi della nonna”. Ecco la ricetta per fare degli impacchi lenitivi, rinfrescanti e anti-occhiaie.

Come preparare un infuso di camomilla per uso cosmetico

Inquinamento, lavoro al pc, vento e agenti atmosferici possono causare fastidi agli occhi, irritazioni e dolore. Gli impacchi di camomilla possono lenire tutti questi disturbi, anche se dobbiamo specificare che per determinate patologie è necessario ricorrere ai colliri.

La camomilla infatti non guarisce orzaioli, congiuntiviti o altre malattie, che è bene trattare secondo le indicazioni del proprio medico curante. Con la camomilla andremo a ridurre il gonfiore, le occhiaie o gli arrossamenti degli occhi dovuti alla stanchezza.

Per preparare una perfetta infusione dobbiamo solamente adottare alcuni preziosi accorgimenti. Innanzitutto procuriamoci 2 cucchiai di fiori essiccati di camomilla, 100 ml di acqua distillata e dei batuffoli di cotone o garze sterili.

Versiamo l’acqua e i fiori di camomilla in un bollitore, proprio come se stessimo preparando la bevanda, ma lasciamo il tutto in infusione per almeno 15 minuti. Una volta che il liquido si è raffreddato, andiamo a filtrarlo, per eliminare i residui dei fiori secchi. A questo punto godiamoci un momento di relax: imbeviamo il cotone o le garze nella camomilla, stendiamoci e applichiamo l’infusione sugli occhi. Lasciamo agire il tutto per almeno 10 minuti e noteremo subito la diminuzione del gonfiore.

La camomilla così preparata serve anche a effettuare delicate operazioni di pulizia del viso e degli occhi, come dei veri e propri risciacqui. Fondamentale però è l’uso di batuffoli o garze sterili.