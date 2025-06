Alessandro Borghese e il terribile episodio vissuto da giovanissimo: “Siamo rimasti su una zattera”

Alessandro Borghese ha raccontato di aver vissuto, quando era un ragazzo, un momento terribile: lo chef è rimasto su una zattera per alcuni giorni.

Alessandro Borghese è attualmente alla guida di 4 Ristoranti, format in cui 4 ristoratori, proprietari di locali dotati di una caratteristica comune, si sfidano. I parametri di valutazione sono la location, il servizio, il menu e il conto. Lo chef supervisiona dall’inizio alla fine ogni fase, e di tanto in tanto interviene con un suo giudizio. Soltanto al termine della sfida, dà il suo voto che, come ormai è noto, può ribaltare o confermare la situazione.

Dal debutto del format sono passati 10 anni e per festeggiare ha organizzato due serate evento, andate in onda su Sky il 15 e il 22 maggio. La prima ha visto la presenza di un ospite speciale, Lillo, mentre nella seconda il conduttore ha eletto il miglior ristorante con laboratorio di pasta fresca in Italia tra 4 proposte. Borghese ha iniziato a lavorare da giovanissimo sulle navi da crociera e proprio lì ha vissuto- come ha confessato- un episodio terribile.

Alessandro Borghese, brutto episodio sulla nave da crociera: il racconto dello chef

Dopo aver completato gli studi, conseguendo il diploma all’American Overseas School of Roma, Alessandro Borghese ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Si è imbarcato sulle navi da crociera, dove ha lavorato come cuoco per circa 3 anni. Intervistato da Omar Schillaci, su Sky Tg 24, per Stories, ha raccontato di aver viaggiato tanto da giovane, ma di aver vissuto un episodio che non può dimenticare.

“Ho viaggiato tanto, quello che un giovane di solito fa in 10 anni, io l’ho fatto in 3. Finché la nave da crociera su cui mi trovavo non affondò, era l’Achille Lauro, nel 1994″, ha rivelato lo chef. Ha spiegato che sua madre, guardando la televisione, vide la nave su cui si trovava al largo della Somalia, in fiamme, piegata su un fianco: “Durante la serata di gala il gasolio era finito sui motori dando avvio all’incendio”.

In seguito sono rimasti su una zattera, in mare, per 2-3 giorni, fino a quando non sono stati recuperati da una petroliera greca. Nonostante il brutto episodio vissuto, la paura non ha mai preso il sopravvento e poco dopo è salito subito su un’altra nave, come ha raccontato anche a Francesca Fialdini, a Da Noi… a ruota libera: “Un’avventura forte. Sono risalito subito a bordo di un’altra nave per lavorare, come quando cadi da cavallo e devi subito tornare in sella”.