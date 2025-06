WhatsApp, aggiornamento per gli utenti: cambiano le chat sulla piattaforma

Cambia tutto su WhatsApp, tutto quello che potranno fare gli utenti con il nuovo aggiornamenti, cosa dobbiamo aspettarci?

WhatsApp continua ad aggiornarsi questo lo sappiamo bene, con molta frequenza, infatti, arrivano novità che fanno felici gli utenti e che possono in qualche modo cambiare in positivo l’esperienza sulla piattaforma.

Senza troppi giri di parole sono, ormai tantissimi quelli si affidano all’app per poter mantenere i rapporti con amici e parenti, ma non solo c’è anche chi la piattaforma la utilizza per motivi di studio o per lavoro. Tutti gli aggiornamenti vanno a migliorare, ma adesso c’è una novità che potrebbe far fare i salti di gioia all’utente, ma di cosa parliamo?

WhatsApp e il nuovo aggiornamento: arrivano le etichette

Come ben sappiamo WhatsApp è in continua evoluzione, nello specifico la novità potrebbe far felici diversi utenti, ma di cosa si tratta? Ve lo diciamo subito. Ormai, dal suo arrivo la piattaforma ha cambiato il modo di comunicare, immaginare di non utilizzare più l’app per molti è impossibile per questa ragione ogni aggiornamento viene visto come una sorta di tassello in più per rendere l’esperienza dell’utente ancora più completa. Ma adesso cosa potrebbe cambiare?

A finire al centro dell’attenzione proprio i tag per i membri della chat di gruppo, la novità potrebbe offrire ai partecipanti la possibilità di creare e applicare etichette personalizzate che possano definire la responsabilità all’interno del gruppo.

A dare la notizia sono stati gli esperti di WaBetaInfo, il termine etichette sarà trasformato in tag, ovviamente questo andrà a migliorare la parola utilizzata su tutti i social network, così da rendere tutto più intuitivo e familiare. Per essere più chiari tutto questo permetterà di avere un ruolo o posizione all’interno di una chat di gruppo. I nomi che possono essere utilizzati sono ‘genitore’, ‘coach’, ‘organizzatore di eventi’. Nello specifico i partecipanti possono inserire il tag direttamente dalla schermata informativa della chat, nel dettaglio si potrà selezionare il proprio nome dall’elenco dei membri del gruppo, dunque, mettendo un tag. In questo modo sarà possibile trovare velocemente i contatti.

Chi utilizza l’app per lavoro potrà nelle chat di gruppo “autoidentificarsi” facilmente. Attenzione, però, è bene sottolineare che i tag non sono visibili su altri gruppi, ma su quelli dove sono stati applicati, in questo modo si potrà garantire la privacy di chiunque. La novità ha fatto felici molti, ma siamo sicuri che con il tempo ne arriveranno altri così pian piano l’esperienza sarà unica per chiunque.