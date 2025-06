Non lasciare che il sole e il mare rovinino i tuoi capelli: così rimarranno lucidi e forti

Mare, sole e piscina rovinano i capelli rendendoli più fragili e spenti. Sia prima che dopo l’estate, dunque, vanno curati adeguatamente.

Non lasciamo che mare e sole facciano perdere forza e lucentezza alla nostra chioma. Proteggiamola in modo tale che i danni siano minimi e per non essere costretti ad un taglio drastico una volta trascorsi i mesi estivi. Ci sono metodi naturali per mantenere i capelli sani, scopriamoli insieme.

Lasciare i capelli senza protezione in estate significa notare giorno dopo giorno una chioma sempre più spenta e debole. L’acqua salata, il cloro, i raggi del sole sono nemici dei capelli e dopo una lunga esposizione a questi fattori diventeranno fragili e secchi. Inoltre il cuoio capelluto si disidrata portando prurito e irritazioni.

E non sarà raro perdere molti più capelli rispetto al solito essendo più danneggiati. Ecco perché vanno protetti fin da subito, prima ancora di esporsi al sole e di fare un tuffo refrigerante al mare o in piscina. Bisognerà essere costanti e usare i prodotti giusti in modo tale da arrivare alla fine dell’estate con una chioma bellissima, morbida e forte.

I rimedi naturali per proteggere i capelli dal sole e dall’acqua salata

Quando si ha del tempo libero a casa suggeriamo di applicare una maschera rigenerante sui capelli che donerà luce e forza. Basta mescolare in parti uguali olio extra vergine di oliva, yogurt bianco e miele, applicare l’impacco sui capelli bagnati avvolgendoli nella carta di alluminio e lasciare riposare per 15 minuti. Trascorso il quarto d’ora si potranno risciacquare i capelli e lavarli con uno shampoo dolce.

Durante gli altri lavaggi senza aver applicato prima la maschera, invece, per proteggere i capelli utilizzate l’olio di mandorla o di cocco prima di fare lo shampoo, lasciate in posa una decina di minuti o anche di più se avete tempo per approfittare di tutti i benefici che apportano alla chioma. L’olio di cocco può essere usato anche al posto del balsamo, applicandolo sulle punte.

Ottimo rimedio naturale a protezione dei capelli il gel d’aloe. Un bel massaggio rilassante sui capelli con le mani, una posa di quindici minuti e poi risciacquo e lavaggio. La chioma sarà idratata e protetta da sole e acqua salata. Un aiuto importante arriva, poi, dall’alimentazione. Mangiare prodotti ricchi di acido folico, sali minerali, oligo-elementi e vitamine significa aiutare i capelli a difendersi dal caldo e dagli agenti esterni che li seccano e li rovinano. Tanta frutta, verdura, pesce azzurro e frutta secca per il benessere dei capelli.