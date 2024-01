Adriano Celentano, che lavoro faceva prima di diventare famoso: nessuno può crederci

Adriano Celentano, prima di diventare famoso, faceva tutt’altro nella vita. Nessuno può crederci: ecco qual era il lavoro del cantante.

Famoso in tutto il mondo per le sue canzoni, che ancora oggi fanno parte della storia della musica italiana, Adriano Celentano faceva tutt’altro prima di diventare famoso: ecco in che modo si guadagnava da vivere.

Adriano Celentano ha da poco compiuto 86 anni, una cifra importante che fa pensare a tutti i suoi fan ai primi tempi, agli esordi del famoso cantante. Pieno di affetto da parte dei suoi sostenitori, i quali da tutto il mondo lo seguono con passione da anni, il Molleggiato è anche attore e compositore. Ma prima di fare così tanta carriera, si dedicava ad un lavoro ben lontano del mondo dello spettacolo.

Adriano Celentano, cosa faceva prima di diventare famoso? La risposta è sorprendente

Alla soglia degli 86 anni è interessante fare una sintesi della vita e dei successi di Adriano Celentano. Il celebre cantautore infatti ha iniziato a muovere i passi nel mondo della musica alla fine degli anni ’50. Un esordio senza successo il suo, che spesso ricorda quei provini in cui non riusciva a farsi notare. In una nota di un’audizione per la Rai così veniva descritto: “Giovane dilettante di canto. Esegue il genere rock and roll e presenta notevole somiglianza fisica con Jerry Lewis. Immaturo e disordinato. Non interessa”.

Ma poi il successo è arrivato eccome, anche se Celentano non si è mai tirato indietro e si è sempre dato da fare. Prima di raggiungere l’affermazione come cantante, infatti, era un orologiaio. Come riporta il Corriere della Sera, Adriano – nato il 6 gennaio 1938 a Milano in via Gluck 14 – era figlio di due emigrati da Foggia, in Puglia. Per cercare lavoro i genitori si erano trasferiti prima in Piemonte e successivamente in Lombardia.

Prima di intraprendere la strada del successo il cantautore quindi fece una serie di lavori umili, tra cui proprio quello dell’orologiaio. Con il successo, per l’artista, sono arrivate le partecipazioni al Festival di Sanremo: il debutto è stato nel 1961 con la canzone 24mila baci e la vittoria nel 1970 in coppia con al moglie Claudia Mori, con il brano Chi non lavora non fa l’amore. È tornato ospite nel 2004 e nel 2012 sul palco dell’Ariston.

E oltre alla fame ha trovato l’amore. Sposato dal 1964 con Claudia Mori, anche lei attrice e cantante, il divo la conobbe su un set. Era quello del film Uno strano tipo, che fece scoccare la scintilla tra il Molleggiato e la donna della sua vita. Insieme hanno avuto tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda. Famosa nel mondo dello spettacolo è anche l’ex ballerina e coreografa professoressa di danza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano, figlia del fratello di Adriano, Alessandro.