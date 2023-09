4 metodi infallibili per memorizzare qualsiasi cosa istantaneamente

Per preparare un esame o per esporre una relazione di lavoro, ognuno ha il proprio metodo. Ma questi metodi potrebbero aiutare non poco

La capacità o l’incapacità di riuscire a memorizzare più informazioni possibili fa spesso la differenza. Lo fa sul lavoro e, ancor prima, lo fa nello studio. Se avete questo tipo di difficoltà, allora leggete fino alla fine questo articolo e scoprirete quattro metodi infallibili per memorizzare qualsiasi cosa istantaneamente.

Essere capaci di memorizzare più informazioni possibili nel giro di pochissimo tempo migliora la nostra produttività. Questo perché, evidentemente, non saremo costretti impiegare ore e ore del nostro tempo, spesso in notturna, quando si riesce a concentrarsi meglio, per studiare una materia universitaria, per imparare la relazione che si dovrà fare il giorno dopo sul lavoro.

Ci siamo passati tutti. Leggere e rileggere, nella mente o ad alta voce. Oppure scrivere, pagine e pagine, fiumi di parole, spesso raccolte in aula, ascoltando le lezioni del docente (che apprezza sempre uno studente frequentante). È la dura vita dell’universitario. Ma la necessità di immagazzinare informazioni, ovviamente, può essere utile anche dopo la carriera di studi, sul posto di lavoro.

Ognuno di noi ha il proprio metodo. C’è chi studia al mattino presto, chi, invece, legge appena prima di dormire, in modo tale da metabolizzare il tutto con il sonno. Chi, invece, passa notti insonni per preparare l’attività di studio o di lavoro da presentare. Oggi, però, siamo in grado di darvi dei metodi giudicati infallibili per fare molta meno fatica.

Quattro metodi per memorizzare qualsiasi cosa

Gli esperti consigliano quindi questo metodo che definiscono infallibile e che consta di quattro step. Il primo è quello di leggere ciò che vogliamo imparare nella nostra testa. Il secondo step consiste poi nel leggerlo ad alta voce. Poi, basta chiudere gli occhi e dirlo ad alta voce a memoria. Infine, scriverlo su un foglio bianco, sfruttando appunto la nostra memoria.

Moltissime persone dicono di trovarsi bene con questo metodo costituito da quattro step, ma, ovviamente, quando c’è il nostro cervello di mezzo, ogni metodo è altamente soggettivo. Peraltro, altri esperti dubitano che tale metodo di memorizzazione sia efficace, soprattutto se qualcuno non capisce le informazioni che sta acquisendo.

Gli esperti cognitivi, infatti, da sempre mettono in guardia circa i pericoli di memorizzare senza comprendere. Si saprà effettuare un percorso, che è quello che abbiamo imparato a memoria, ma si rischierà di finire fuori strada, non appena qualcuno devia leggermente da quella via tracciata.