“Non è difficile scattare delle foto, quando il soggetto è bellissimo…” Martina Stella intramontabile con gli shorts inguinali….FOTO

Martina Stella sensualissima con gli shorst inguinali e fare una bella foto diventa subito facile con un soggetto come lei: intramontabile.

Il successo è arrivato nei primi anni ‘2000, ma una fascinosa e talentuosa attrice come Martina Stella è sempre intramontabile: classe ’84, fin da giovanissima si appassiona al mondo della recitazione, esibendosi in particolar modo in musical e spettacoli teatrali. Vista la sua bravura, però, non fatica ad imporsi anche sul piccolo e grande schermo.

Tra film e fiction non solo diventa popolare, ma si impone a tutti gli effetti come un vero e proprio sex symbol; occhi chiari, capelli biondi, dolci lineamenti e un corpo da sogno ne fanno, ancora oggi, una delle donne più belle nel mondo dello spettacolo.

In attesa di rivederla in qualche nuovo progetto, i fan la seguono affettuosamente su Instagram non perdendo nemmeno un suo post; con tantissime foto, la Stella è capace sempre di incantare con la sua bellezza. Di recente, si è mostrata con gli shorts inguinali e un splendore che facilita qualsiasi fotografo: eccola, una visione divina.

Martina Stella, shorts inguinali e sensualità a non finire: eccola così

Tramite una nuova foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Martina Stella blocca per un attimo il web mostrando una grazia, una bellezza e soprattutto una sensualità veramente dirompenti. Arrivata a 40 anni e resa ancora più fascinosa dalla maternità, l’attrice si è presentata così sul set di una nuova campagna pubblicitaria:

Posando per Trivellato Industriali, la Stella indossa dei tacchi neri molto alti abbinati alla giacca e una lunga camicia bianca, anche se gli shorts inguinali lasciano ampio respiro alle game toniche slanciate dalle calzature, che dominano la scena insieme a tutta la bellezza dell’attrice. Una visione da infarto, che lascia tutti senza fiato.

Al post sono arrivati subito migliaia di like, così come tantissimi sono stati i commenti: passano gli anni, ma l’attrice sembra essere sempre tra le più amate. “Sei sempre la più bella senza se e senza ma… Unica! 😍” scrive un fan, mentre un altro aggiunge: “Non è difficile scattare delle foto, quando il soggetto è bellissimo 🌺🌺🌺”. Sicuramente, scattare foto a Martina Stella è uno dei compiti più graditi, specie se posa con un outfit così; con tutte le sue qualità, l’attrice è veramente intramontabile.